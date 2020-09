Andersen Global stärkt karibische Präsenz durch Zusammenarbeit mit Templar Chambers

Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit Templar Chambers, einer der größten Anwaltskanzleien in Guyana, ab, wodurch die karibische Plattform der Organisation weiter ausgebaut wird.

Die Full-Service-Anwaltskanzlei wurde 2004 gegründet und bietet juristisches Fachwissen in einem breiten Spektrum von Tätigkeitsbereichen, darunter Bank- und Finanzwesen, Gesellschafts-, Vertrags- und Handelsrecht, Energie, Bergbau, Öl und Gas, Immobilien, Rechtsstreitigkeiten sowie geistiges Eigentum. Die Kanzlei verfügt über ein sehr erfahrenes Team von vier Anwälten und sieben Mitarbeitern, die lokalen und internationalen Kunden, die in Guyana geschäftlich tätig sind, ihre Dienste anbieten.

„Unsere Kanzlei ist stolz auf die Schlüsselrolle, die wir bei der Unterstützung der Entwicklung Guyanas spielen, indem wir neuen Wirtschaftsunternehmen helfen zu wachsen und internationalen Unternehmen helfen, den guayanesischen Markt zu betreten“, so Glenn Hanoman, geschäftsführender Partner des Büros. „Als eine der führenden Handels- und Wirtschaftsrechtskanzleien Guyanas sind wir bestrebt, unseren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten. Unsere Werte und Vision stimmen stark mit denen von Andersen Global überein, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unseren Kunden einen besonders umfassenden und nahtlosen Service zu bieten.“

„Die Karibik ist eine vielfältige Region und ein wichtiger Markt für globale Geschäfte, und es ist entscheidend für unseren Erfolg in dieser Region, dass wir mit Kanzleien zusammenarbeiten, die sich zu Stewardship und Transparenz verpflichten“, so Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global. „Wir haben ehrgeizige Pläne, unsere Expansion in der Region fortzusetzen, und die Zusammenarbeit mit dem angesehenen Team von Templar Chambers stärkt unsere bereits solide karibische Plattform weiter.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 203 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200929006128/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700