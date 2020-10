Andersen Global stärkt karibische Präsenz mit Standort in St. Lucia

Anknüpfend an die jüngste Expansion in die Zentralkaribik fügt Andersen Global durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Du Boulay, Anthony & Co. einen Standort in St. Lucia hinzu, was die Tiefe und Reichweite der Organisation im östlichen Teil der Region weiter erhöht.

Das vor mehr als 15 Jahren gegründete Juristenteam von Du Boulay, Anthony & Co. bringt profunde Kenntnisse und Expertise mit, um Einzelpersonen und Unternehmen mit juristischen Bedürfnissen in einer Vielzahl von Rechtsgebieten zu unterstützen, darunter Handels- und Gesellschaftsrecht, Eigentumsübertragung, Familienrecht, Immobilien, Rechtsstreitigkeiten und ausländische Investitionen. „Das Markenzeichen unseres Erfolges war und ist stets die juristische Arbeit höchster Qualität unserer Juristen, die kontinuierlich Verantwortungsbewusstsein und Transparenz demonstrieren“, sagte die geschäftsführende Partnerin des Büros, Michelle Anthony-Desir. „Unser Ziel ist es, eine führende Anwaltskanzlei zu bleiben und uns auf reaktionsschnelle und maßgeschneiderte Kundendienstleistungen zu konzentrieren. Wir sind bestrebt, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, und unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird uns ermöglichen, den Anforderungen einer komplexeren, sich ständig verändernden Geschäftswelt gerecht zu werden“, sagte Michelle Anthony-Desir.“ Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „St. Lucia ist ein weiterer Schlüsselmarkt für unsere Organisation und verbessert unsere globale Gesamtstrategie, nahtlos als One-Stop-Shop für unsere multinationalen Kunden zu fungieren. Michelle und ihr Team haben bereits ausgezeichnete Beziehungen und starke Arbeitsbeziehungen zu einigen unserer kooperierenden Firmen in der Region. Trotz der COVID-19-Pandemie konzentriert sich unsere Organisation weiterhin auf den Ausbau ihrer globalen Plattform, insbesondere in der Karibik, und rechnet für dieses Jahr mit einer weiteren Expansion in der Region.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 206 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201013006107/de/ Megan Tsuei Andersen Global 415 764 2700