Andersen Global stärkt mit Kashadah & Co. die afrikanische Plattform

Andersen Global baut durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Steuerkanzlei Kashadah & Co. in Libyen seine Wettbewerbsposition in der Region Afrika weiter aus.

Kashadah & Co. wurde 1974 von Office Managing Partner Abdussalam Kashadah gegründet und bietet eine umfangreiche Palette von Dienstleistungen an, darunter die Bereiche Steuerplanung, Beratung und Compliance, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, Sozialversicherungsregelungen, Unternehmensregistrierung, Konkursverwaltung und Liquidation. Zu den Kunden der in Tripolis ansässigen Kanzlei gehören Ölgesellschaften, Banken und staatliche Institutionen. „Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, mit gleichgesinnten Experten zusammenzuarbeiten, die unsere Philosophie und Vision teilen, erstklassige Dienstleistungen mit kundenorientiertem Ansatz zu erbringen", sagte Abdussalam. „Wir haben eine langjährige Arbeitsbeziehung mit der kooperierenden Firma Jelil Bouraoui & Associates in Tunesien aufgebaut und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsfirmen und den kooperierenden Firmen in der Region und auf der ganzen Welt." Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Kashadah & Co. war von 1987 bis 2002 eine Tochtergesellschaft von Arthur Andersen und ist heute eine der führenden Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Libyen. Unsere gemeinsame Kultur ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt, ebenso wie die natürlichen Beziehungen, die Abdussalam und sein Team zu unseren anderen kooperierenden Firmen in Nordafrika aufgebaut haben. Diese Integration stärkt unsere Fähigkeit, unseren Mandanten auf lokaler und internationaler Ebene nahtlos synergetische Qualitätslösungen anzubieten." Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 232 Standorten vertreten.