Andersen Global stärkt mit kirgisischer Anwaltskanzlei die Präsenz in Zentralasien

Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit der in Kirgisistan ansässigen Anwaltskanzlei Satarov, Askarov & Partners ab und erweitert damit die geografische Reichweite in Zentralasien.

Die 2010 gegründete Kanzlei Satarov, Askarov & Partners ist auf internationale Schlichtungen und Auslandsinvestitionen spezialisiert und bietet Dienstleistungen für Privatpersonen, lokale Unternehmen, ausländische Firmen und staatliche Institutionen an. Mit einem Büro in Bischkek bietet die Full-Service-Kanzlei ein breites Spektrum an wirtschaftsrechtlichen Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Unternehmensfusionen und -übernahmen, Fremdfinanzierung, natürliche Ressourcen, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Steuern und Steuerverfahren, internationaler Handel, Zollrecht und Strafrecht.

„Die hochqualitative Mandantenbetreuung wird immer eine wichtige Priorität sein“, sagte Geschäftsführer Anvar Askarov. „Unsere umfangreiche Erfahrung und Marktkenntnis ermöglicht es uns, erstklassige Lösungen zu liefern, und wir sind entschlossen, unsere Fähigkeiten in diesem ständig wachsenden Umfeld kontinuierlich zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global fördert unser Wachstum und stellt sicher, dass den Kunden nahtlose Dienstleistungen auf lokaler und internationaler Ebene angeboten werden.“

„Satarov, Askarov & Partners bietet eine umfassende Marktabdeckung in einem der wichtigsten Märkte Zentralasiens“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Ihr Einsatz für Verantwortlichkeit und Transparenz hat zu langjährigen Kundenbeziehungen geführt. Sie ergänzen unser Team in der Region, und wir freuen uns darauf, unsere Arbeitsbeziehung mit Anvar und seinem Team zu stärken.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 263 Standorten vertreten.

