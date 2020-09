Andersen Global stärkt ostafrikanische Präsenz, fügt kooperierendes Unternehmen in Burundi hinzu

Andersen Global baut seine Präsenz in Ostafrika im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem in Burundi ansässigen Unternehmen CN & Associates weiter aus und erweitert somit die geographische Abdeckung in einem wichtigen Markt, während die Organisation ihre umfassende Plattform in der Region weiter ausbaut.

CN & Associates, eine Kanzlei, die ausschließlich aus Frauen besteht, wurde von der geschäftsführenden Partnerin Caritas Niyonzima gegründet und konzentriert sich auf die Bereitstellung von rechtlichen Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensrecht, Bankwesen, Immobilien, geistiges Eigentum, öffentliches Auftragswesen, Arbeitsrecht, Scheidungsrecht, Steuerrecht, Rechtsstreitigkeiten und Menschenrechte mit Schwerpunkt auf Geschlechterfragen, Kinderangelegenheiten und -programme und Projektbewertung. Die Kanzlei unterstützt Einzelpersonen und Unternehmen, von internationalen und nationalen Unternehmenseinheiten bis zu lokalen gemeinnützigen Organisationen.

„Unser Stolz ist unsere Verpflichtung, Verantwortung zu übernehemn. Wir suchen immer nach neuen Wegen, um unseren Kunden Resultate und Lösungen zu liefern“, sagte Caritas. „Nachdem wir uns nun auf regionaler Ebene einen soliden Ruf erarbeitet haben, möchten wir unser Serviceangebot erweitern. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, als zentrale Anlaufstelle zu agieren und unseren Kunden die Ressourcen einer globalen Firma bereitzustellen.“

„Das Team von CN & Associates bringt zusätzliche Tiefe in unser Team in Afrika und verbessert unsere Präsenz und Kompetenzen in Burundi“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Caritas und ihr Team qualifizierter Juristen bieten Mandanten erstklassige Lösungen und beweisen ihr Engagement für Unabhängigkeit und Transparenz. Zusammen mit unseren Mitgliedskanzleien und anderen kooperierenden Kanzleien in der Region setzen sie sich für unseren integrierten Ansatz ein, Steuer- und Rechtsdienstleistungen in nahtloser Weise anzubieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 194 Standorten vertreten.

