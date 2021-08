Andersen Global stärkt weiterhin Präsenz im Königreich Saudi-Arabien

Andersen Global verstärkt seine Präsenz im Mittleren Osten mit der Partnerkanzlei Naji Khairan Law Firm in Saudi-Arabien und sorgt in einem der wichtigsten Märkte der Region für zusätzliche Abdeckung auf seiner bestehenden Plattform.

Die Naji Khairan Law Firm (vormals Naji Law Firm) unterhält Büros in Riad und Dschidda, bietet Leistungen für Unternehmenskunden und hochvermögende Einzelpersonen an und ergänzt damit die Leistungen für private Klienten der Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner des globalen Unternehmens. Zu den Ressourcen der im Jahr 2010 von Managing Partner Alaa Abduulhameed Naji gegründeten Full-Service-Kanzlei zählen Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Regierungsprojekte, Arbeitsrecht, Streitschlichtung, Zivilprozesse, Luftfahrtrecht, Immobilienrecht, Fusionen und Übernahmen sowie internationale Geschäfte.

„Unsere vielseitige Expertise und unser starkes Engagement bei der Betreuung unserer Mandanten sind integrale Faktoren für den Erfolg unserer Kanzlei“, sagte Alaa. „Angesichts der weiteren Ausdifferenzierung der Wirtschaft des Landes und der Zunahme grenzübergreifender Investitionen bedeutet die Zusammenarbeit mit Andersen Global den nächsten Meilenstein für unsere Kanzlei, da wir damit einen Schritt über den regionalen Markt hinausgehen und unseren Klienten die Ressourcen einer international tätigen Kanzlei bieten können.“

„Die internationale Erfahrung und die lokalen Kenntnisse der Fachleute bei der Naji Khairan Law Firm ergänzen unsere bestehende Plattform in dem Land und in der Region“, sagte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, weiter. „Unsere Mitgliedsfirma und die Kooperationspartner in dem Land bieten in diesem wichtigen Markt eine Vielfalt von Ressourcen und können unsere Klienten so angesichts der anhaltenden Diversifizierung der Wirtschaft bestmöglich betreuen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 291 Standorten vertreten.

