Andersen Global steigt in den bolivianischen Markt ein

Andersen Global dehnt seine Präsenz in Lateinamerika durch eine Kooperationsvereinbarung mit der in der bolivianischen Stadt Santa Cruz de la Sierra ansässigen Anwaltskanzlei Indacochea & Asociados (IA) aus.

IA wurde 1991 gegründet. Mehr als 6 Partner und mehr als 40 juristische Fachkräfte bieten Full-Service-Rechtsbeistand in Bereichen wie Schiedsverfahren, Banken-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Schlichtungen, Immigration, geistiges Eigentum, Auslandsinvestitionen, Fusionen und Übernahmen, Legal Tech und Start-ups, Arbeits- und Immobilienrecht. Die von Chambers & Partners und The Legal 500 durchwegs anerkannte Kanzlei wird von dem Managing Partner Alonso Indacochea Pardo de Zela geleitet.

„Unsere Mandanten verlassen sich darauf, dass wir ihnen erstklassigen Service bieten, damit sie in der heutigen Geschäftswelt erfolgreich sein können. Bei IA haben wir die Richtung geändert und sind als Anwälte flexibler geworden – juristisch und wirtschaftlich orientierte Fachleute, die offen und anpassungsfähig sind“, so Alonso. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns erlauben, unseren Mandanten die Qualität und die Ressourcen einer globalen Kanzlei anzubieten, aber dennoch auf persönlicher Grundlage mit ihnen zu interagieren.“

„Wir bauen unsere globale Plattform in Lateinamerika weiter aus und schließen uns mit hochkarätigen Firmen zusammen, die unsere bestehenden Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner in der Region ergänzen“, sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. „Der auf die Mandanten ausgerichtete Ansatz und die Fachkompetenz von IA setzen den Maßstab für juristische Dienstleistungen in Bolivien. Mit der Ergänzung der Kanzlei können wir unseren Mandanten regional und weltweit nahtlose Dienstleistungen anbieten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 325 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211201005437/de/

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700