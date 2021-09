Andersen Global steigt in den Markt in Südostasien ein

Der Verband Andersen Global erweitert seine Plattform in Asien im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Steuer- und Rechtsberatungsfirma VDB Loi Limited, wodurch seine geografische Abdeckung auf Kambodscha, Indonesien, Laos, Myanmar und Vietnam ausgedehnt wird.

VDB Loi Limited umfasst 10 Partner und mehr als 200 Mitarbeiter. Zu den allgemeinen Tätigkeitsbereichen von VDB Loi Limited gehören die Bereiche Gesellschaftsrecht, Finanzen und Rechtsstreitigkeiten, wobei das Unternehmen auf die Bereiche Energie und Infrastruktur, Immobilien, Telekommunikation, ausländische Investitionen und Steuern spezialisiert ist. Die 2012 von Senior Partner Edwin Vanderbruggen und Managing Partner Jean Loi gegründete Full-Service-Kanzlei wird regelmäßig von Chambers and Partners, TheLegal 500 und IFLR 1000 ausgezeichnet und erhielt 2020 die Auszeichnung Tax Firm of the Year von International Tax Review.

„Wir wollen eine Benchmark-Organisation in der Region sein, die branchenübergreifend den Standard für Qualität setzt“, sagte Loi. „Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, mit Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, und erweitert unsere Möglichkeiten, Kunden bei der globalen Ausweitung ihrer Geschäfte lückenlos zu unterstützen.“

„Durch unsere frühere Zusammenarbeit haben wir gesehen, wie sehr sich VDB Loi Limited der verantwortungsvollen Unternehmensführung und erstklassigem Service verschrieben hat“, fügte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. „Die Firma hat eine wettbewerbsfähige Plattform in ihren jeweiligen Märkten aufgebaut, die uns für weiteres Wachstum aufstellt, während wir eine beachtliche Präsenz in der Region aufbauen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 8000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 298 Standorten vertreten.

