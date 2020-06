Andersen Global steigt in den Schlüsselmarkt Gambia ein

Andersen Global kündigt seinen Eintritt in den gambischen Markt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Fajara Chambers, einer Anwaltskanzlei mit Sitz in Fajara, an und setzt damit seine rasante Expansion in Afrika fort, die ein integraler Bestandteil der globalen Präsenz der Organisation ist.

Seit mehr als 25 Jahren ist die Kanzlei - geleitet von den Managing Partnern Ann Rivington und Malick F. M'bai sowie einem Stab von 11 Fachkräften - als Full-Service-Anwaltskanzlei mit Branchenkompetenz in den Bereichen Prozessführung, allgemeines Wirtschaftsrecht, Telekommunikation, Immobilien, Bankwesen und Tourismus tätig. Fajara Chambers wurde außerdem durchgängig von Chambers Global gewürdigt.

„Es ist ein Privileg für Fajara Chambers, mit Andersen Global zusammenzuarbeiten“, sagte Malick. „Diese Zusammenarbeit spiegelt unseren Einsatz für die Bereitstellung hochkarätiger juristischer Dienstleistungen für Privat- sowie Unternehmens- und Geschäftskunden und unsere Bereitschaft wider, ihre Interessen nicht nur in der westafrikanischen Subregion, sondern in der gesamten internationalen Geschäftswelt zu vertreten. Wir freuen uns darauf, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten und den Ausbau einer Praxis voranzutreiben, die auf dem gambischen Markt ein hervorragender Wettbewerber ist.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Unsere Afrika-Plattform ist bereits einer der größten Anbieter von Rechtsdienstleistungen auf dem Kontinent, und der Aufbau einer Benchmark-Organisation in der Region ist ein Schlüsselelement unserer Strategie. Durch die Aufnahme von Fajara Chambers wird unser globales Angebot deutlich ausgebaut. Malick und sein Team bringen umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse mit, und ihr Engagement für Unabhängigkeit und Verantwortungsbewusstsein wird unsere Kompetenzen in Gambia und darüber hinaus weiter stärken.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 175 Standorten präsent.

