Andersen Global unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Kambourov & Partners und deren Steuerkanzlei in Bulgarien

Andersen Global hat die Zusammenarbeit mit Kambourov & Partners aufgenommen, einer Full-Service-Kanzlei in Sofia, Bulgarien, was bei der kontinuierlichen Expansion in Osteuropa den Einstieg des Unternehmens in diesem Land bedeutet.

Kambourov & Partners, das im Jahr 1988 als Kanzlei für Rechtstreitigkeiten gegründet wurde, verfügt mittlerweile über insgesamt 14 Partner und mehr als 30 Rechtsexperten. Die Full-Service-Kanzlei bietet Rechtsberatung für Firmen- und institutionelle Kunden in zahlreichen Branchen, darunter Telekommunikation, Energie, Bank- und Finanzwesen, Immobilien- und Baugewerbe, Steuer- und Zollangelegenheiten sowie Kapitalmärkte. „Unsere Firma hat sich stufenweise zu einem One-Stop-Shop für Rechtsberatung entwickelt, und wir betrachten unseren langjährigen Ruf als vielseitige Kanzlei als ausgeprägtes Charakteristikum unserer Geschichte“, sagte Office Managing Partner Yavor Kambourov. „Mit Augenmerk auf die Zukunft unserer Firma ist es unser Ziel, zusätzlich zu unserer Rechtsanwaltskanzlei mit dem Ausbau einer Steuerkanzlei zu beginnen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global in den Bereichen Steuerwesen, Zollangelegenheiten und Verbrauchsteuer ist der nächste logische Schritt, da sich unsere Werte und unsere Vision weitgehendst decken, und wir sind der festen Überzeugung, dass uns die Organisation beim Ausbau unserer Plattform unterstützen und uns den Wettbewerbsvorteil eines globalen Unternehmens verschaffen wird.“ „Kambourov & Partners stellt die strategisch sinnvollste Ergänzung für unseren gesamten Expansionsplan in der Region dar“, erklärte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. „Mehrere unserer Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner haben bereits mit Yavor und seinem Team zusammengearbeitet, und die Ergebnisse waren positiv. Beim weiteren Ausbau unserer globalen Plattform ist es unerlässlich, dass wir mit gleichgesinnten Leuten zusammenarbeiten, die unsere Leidenschaft für Verantwortung, Unabhängigkeit und Transparenz teilen und den Kunden erstklassigen Service bieten.“ Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 168 Standorten präsent. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200305005883/de/ Megan Tsuei Andersen Global 415 764 2700