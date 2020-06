Andreas Lipkow: "Der Laie staunt und die Experten wundern sich"

"Die Frage bleibt aber berechtigterweise, ob das Marktumfeld tatsächlich so rosig ist bzw. sich jetzt in den kommenden Monaten wirklich so rosig gestalten wird", gibt der Experte zu bedenken.

Große Themen sind in dieser Woche die EZB-Sitzung und die US-Arbeitsmarktdaten. Lipkow sieht gerade in Bezug auf die Europäische Zentralbank eine unheimlich hohe Erwartungshaltung und damit verbunden negatives Überraschungspotenzial. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die Autobauer, Wirecard, die Deutsche Lufthansa, die Deutsche Wohnen, Thyssenkrupp und Öl-Aktien. Zugehörige Wertpapiere: DE0007472060, DE0008232125, DE000A0HN5C6, DE0007500001, FR0000120271