Anglo American wird die Dividende anheben

Der britische Bergbaugigant Anglo American plc (ISIN: GB00B1XZS820) wird für das Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtdividende in Höhe von 1,09 US-Dollar (ca. 1,00 Euro) ausschütten. Eine Zwischendividende (0,62 US-Dollar) wurde bereits bezahlt. Die Schlussdividende in Höhe von 47 Cents (ca. 0,45 Euro) soll am 7. Mai 2020 ausbezahlt werden (Ex-Dividenden Tag: 12. März 2020).

Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 25,34 Euro bei 3,94 Prozent. Das Ausschüttungsziel beträgt 40 Prozent des Ertrags auf vergleichbarer Basis. Im letzten Jahr wurden 1,00 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Somit wird die Dividende um 9 Prozent erhöht.

Der Betriebsgewinn (EBITDA) auf vergleichbarer Basis kletterte im Geschäftsjahr 2019 um 9 Prozent auf 10 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich lag der Gewinn wie im Vorjahr bei 3,55 Mrd. US-Dollar. Der Ertrag je Aktie auf vergleichbarer Basis lag bei 2,75 US-Dollar (Vorjahr: 2,55 US-Dollar). Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 29,87 Mrd. US-Dollar.

Anglo American wurde 1917 von Sir Ernest Oppenheimer gegründet und besitzt heute 85 Prozent an dem Diamantenkonzern De Beers. Die restlichen Anteile besitzt der Staat Botswana.

Redaktion MyDividends.de