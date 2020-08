Angriff auf Luxus-Hotel in Mogadischu

Mogadischu (Reuters) - In der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben Bewaffnete vor einem Luxushotel eine Autobombe gezündet und das Hotel gestürmt.

Dabei wurden mindestens sieben Personen getötet. "Bisher haben wir bestätigt, dass sieben Menschen gestorben sind, darunter zwei Angreifer, zwei Junior-Direktoren und drei Zivilisten", sagte der Sprecher des Informationsministeriums, Ismail Mukhtar Omar, am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Fünfzehn Menschen wurden verletzt", fügte er hinzu. Zu dem Anschlag auf das Elite Hotel am Lido-Strand bekannte sich die islamistische Al-Shabaab Miliz. "Als wir angriffen, befanden sich Regierungsmitglieder und Präsident Mohamed Abdullahi Farmaajo im Hotel", heißt es in einer Erklärung, die beim Al-Shabaab eigenen Radio-Sender Andalus ausgestrahlt wurde. Sicherheitskräfte des Hotels lieferten sich stundenlang Gefechte mit den Angreifern. Gegen Mitternacht teilte die staatliche Nachrichtenagentur Sonna unter Berufung auf den Chef der Sicherheitskräfte mit, die Kämpfe seien beendet und 205 Menschen gerettet worden, "darunter Minister, Gesetzgeber und Zivilisten".

Seit 2008 kämpft Al-Shabaab darum, die international anerkannte Zentralregierung zu stürzen und stützt ihren Herrschaftsanspruch auf eine Auslegung des islamischen Scharia-Rechts.