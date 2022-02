Angriff auf Ukraine stürzt Finanzmärkte ins Chaos

- von Hakan Ersen

Frankfurt (Reuters) - Der russische Angriff auf die Ukraine löst ein Beben an den internationalen Börsen aus.

Weltweit gingen am Donnerstag die Aktien auf Talfahrt, während die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten. Rohöl kostete erstmals seit 2014 wieder mehr als 100 Dollar je Fass und schürte Ängste vor einem neuen Inflationsschub. Gleichzeitig versuchten Investoren abzuschätzen, welche wirtschaftlichen Folgen die geplanten Sanktionen des Westen gegen Russland haben werden.

Die Leitindizes Dax und EuroStoxx50 fielen um jeweils knapp drei Prozent auf 14.219 beziehungsweise 3866 Punkte. Der Moskauer Leitindex RTS verbuchte einen Rekord-Kurssturz von gut 50 Prozent und notierte mit 610,33 Punkten so niedrig wie zuletzt vor sechs Jahren. Die russische Währung geriet ebenfalls unter die Räder und fiel auf ein Rekordtief. Im Gegenzug stiegen Dollar und Euro jeweils mehr als zehn Prozent auf 89,9855 beziehungsweise 101,0273 Rubel.

Ukrainische Angaben zufolge greift Russland aus mehreren Richtungen an. Nach Einschätzung von Chris Weston, Chef-Analyst des Brokerhauses Pepperstone, geht es jetzt darum, abzuschätzen, wie schlimm die Lage noch werde und welche Auswirkungen die erwarteten zusätzlichen Sanktionen des Westens gegen Russland hätten.

GAZPROM UND WESTLICHE WERTE MIT RUSSLAND-ENGAGEMENT FALLEN

US-Präsident Joe Biden gab bereits grünes Licht für Strafen gegen die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland. Dies brockte Gazprom, der Mutter der gleichnamigen Projektgesellschaft, den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien des Gasförderers fielen in Moskau um mehr als 55 Prozent auf ein Viereinhalb-Jahres-Tief von 126,53 Rubel. In hohem Bogen aus den Depots flogen auch die Papiere des deutschen Versorgers Uniper und des österreichischen Ölkonzerns OMV, die an der Finanzierung der Pipeline beteiligt sind. Uniper-Titel verbuchten einen Rekord-Kurssturz von 16,7 Prozent. OMV-Papiere brachen in Wien um 5,5 Prozent ein.

Hart traf es außerdem Firmen mit einem starken Russland-Engagement. So steuerten die Aktien der österreichischen Raiffeisen Bank mit einem Minus von bis zu 12,7 Prozent auf den größten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020 zu.

EXPLODIERENDE ROHSTOFFPREISE SCHÜREN INFLATIONSANGST

Gleichzeitig sprang der Ölpreis erstmals seit siebeneinhalb Jahren über die Marke von 100 Dollar. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich zeitweise um gut sieben Prozent auf 103,78 Dollar je Barrel (159 Liter). "Russisches Öl wird über Nacht vom Weltmarkt verschwinden, wenn es zu neuen Sanktionen kommt", warnte Volkswirt Howie Lee von der Bank OCBC. "Die Opec kann nicht ausreichend produzieren, um dieses Loch zu füllen." Der französische Terminkontrakt auf Erdgas legte sogar gut 40 Prozent auf 125 Euro je Megawattstunde zu, so stark wie zuletzt vor mehr als eineinhalb Jahren.

Russland ist auch ein wichtiger Exporteur von Metallen. Das im Automobil- und Flugzeugbau eingesetzte Aluminium und das in Lebensmittel-Dosen verwendete Zinn markierten mit 3449 beziehungsweise 45.380 Dollar je Tonne Rekordhochs. Nickel, das zur Stahl-Herstellung benötigt wird, war mit 25.375 Dollar so teuer wie zuletzt vor elf Jahren. Diese Rally werde von der Ölpreis-Explosion zusätzliche befeuert, sagte Anlagestrategin Soni Kumari von der ANZ Bank. Einige Metall-Verarbeiter könnten wegen steigender Energiekosten gezwungen sein, ihre Produktion zu drosseln.

Da die steigenden Rohstoffpreise den Inflationsdruck verschärfen und gleichzeitig die Konjunkturaussichten verschlechtern, rätselten Börsianer über die Reaktion der Notenbanken darauf. Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank, dämpfte allerdings Hoffnungen auf frische Geldspritzen, da die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts bislang überschaubar seien. "Die Inflationsrisiken wiegen zu schwer."

ANLEGER FLIEHEN IN "SICHERE HÄFEN"

Unterdessen flüchteten einige Anleger in "sichere Häfen" wie Gold. Der Preis für die "Antikrisen-Währung" stieg um bis zu 2,2 Prozent auf ein 13-Monats-Hoch von 1948,77 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda traut dem Edelmetall einen Sprung über das bisherige Rekordhoch von 2072,50 Dollar vom August 2020 zu.

Die Weltleitwährung war ebenfalls begehrt. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um bis zu 0,6 Prozent. Die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen aus den USA und Deutschland drückte die Renditen der zehnjährigen Titel auf 1,91 beziehungsweise 0,155 Prozent.

