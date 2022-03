Angst-Barometer VDAX: So profitieren Anleger von Marktturbulenzen

Mit dem turbulenten Treiben an den Finanzmärkten ist die Vola nach oben geschossen. Was bedeutet das für Anleger in Derivaten? Welche Wertpapiere profitieren von der Situation und sind nun besonders gefragt? Einschätzungen von Derivate-Experte Kemal Bagci, BNP Paribas, der zudem auf die aktuelle Situation bei DAX & Rohöl blickt und verrät, welche Einzeltitel bei den Anlegern im Fokus stehen.