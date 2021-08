Angst vor dem Crash? Heiße ihn wie Warren Buffett herzlich willkommen!

Warren Buffett hat eine Menge Aussagen zu einem möglichen Crash getätigt. Mal sehr direkt, mal aber auch indirekt, wenn es beispielsweise um dunkle Wolken und das Regnen von Gold geht. Aussagen, die jeder Foolishe Investor vermutlich bereits gehört hat.

Wenn es um einen Crash geht, sollte man daher besser keine Angst vor ihm haben. Das Orakel von Omaha sieht sogar einen Anlass, ihn zu begrüßen. Hier kommt eine weitere Aussage, die das auf bemerkenswert einfache Art unterstreicht.

Warren Buffett: Willkommen im Crash!

Warren Buffett hat bereits des Öfteren gesagt, dass er gerne Qualität zu einem günstigen Preis kauft. Oder auch dass man bloß reich wird, wenn man einen Dollar metaphorisch gesprochen für 50 Cent kauft. Es dürfte dich vielleicht nicht überraschen, dass auch unsere heutige Aussage in eine ähnliche Richtung geht. So sagte der Starinvestor einst:

Ein echter Investor begrüßt die Volatilität … ein stark schwankender Markt bedeutet, dass solide Unternehmen regelmäßig zu irrational niedrigen Preisen gehandelt werden.

Im Endeffekt ist die Tendenz daher in Anbetracht der Aussage klar. Warren Buffett definiert im Rahmen dieses Zitats ein weiteres Mal, dass Volatilität keine Bedrohung ist. Nein, sondern zu gegebener Zeit ein Geschenk. Wenn es in einem schwankenden Markt daher zu einer extrem volatilen Phase wie einem Crash kommt, führt das zu günstigen Bewertungen. Sowie für weitsichtige Investoren zu der Chance, Qualitätsaktien zu einem günstigen Kurs zu kaufen. Wie gesagt: Das dürfte dir als Foolisher Investor bekannt sein. Oder womöglich bereits aus den Ohren herauskommen.

Die Aussage von Warren Buffett geht jedoch auch an dieser Stelle weiter. Es geht nicht nur darum, dass man kurzfristig zähneknirschend die Chance wahrnehmen sollte. Nein, sondern wie man die Volatilität im Allgemeinen sieht. Selbst ein Crash ist etwas Positives. Auch wenn viele Analysten und Medien dir etwas anderes eintrichtern wollen. Für das Orakel von Omaha geht es nicht darum, inwieweit sich eine Aktie bewegt. Nein, sondern wie hoch der innere Wert ist. In dem Glauben, dass unterbewertete Aktien unter ihrem inneren Wert langfristig orientiert solide Gewinne und Renditen generieren.

Wie stehst du zur Volatilität?

Eine wichtige Kernfrage ist daher gemäß Warren Buffett: Wie stehst du eigentlich zur Volatilität? Als Geschenk? Oder hast du eher Angst? Es kann sogar sein, dass du gewillt bist, die Chance wahrzunehmen. Aber dir könnten trotzdem die Knie schlottern, wenn du bloß eine kleinere Korrektur siehst.

Das, was das Orakel von Omaha mit dieser Aussage meint, ist für mich daher eigentlich: Verändere deine Perspektive. Volatilität gehört nicht nur zum Markt dazu, sie ist sogar positiv. Wer das verinnerlicht hat, der fürchtet an den Aktienmärkten eigentlich gar nichts mehr.

Der Artikel Angst vor dem Crash? Heiße ihn wie Warren Buffett herzlich willkommen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool