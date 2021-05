Angst vor dem "Sell in may" sorgt für Druck im DAX

Replaced by the Bis zum Mittag kam es zu weiteren Verkäufen, die zunächst vor dem Vortagestief stoppten und dann erst im nächsten Anl">video

DAX-Unterstützung heute gebrochen

Nach dem dynamischen Monatsstart hat der DAX heute zunächst das Niveau halten können, sich aber zügig wieder an der Unterseite orientiert. Dies sah bis zum Interview am Mittag ähnlich aus, wie noch am Tag zuvor.

Für das Interview stand Daniel Saurenz zur Verfügung, der direkt auf weitere Quartalszahlen aus dem Markt einging:

Bis zum Mittag kam es zu weiteren Verkäufen, die zunächst vor dem Vortagestief stoppten und dann erst im nächsten Anlauf diese Schwelle brachen. Damit stand der Index direkt an der Unterstützung der vergangenen Wochen und brach diese.

Sehr zügig löste sich die Range auf der Unterseite auf. Die Dynamik sorgte für ein schnelles Erreichen der runden 15.000er-Marke bis zur Wall Street Eröffnung. Aus Amerika war keine Hilfe zu erwarten. Vor allem der Nasdaq fiel dynamisch weiter und zog damit die anderen Indizes ein stückweit mit.

Unser DAX konnte sich diesem Druck nicht entziehen und schloss eine weitere Kurslücke aus Ende März. Nur knapp darüber schloss der Index seine heutige Talfahrt, bei der Anleger rund 400 Abschlag in Kauf nehmen mussten.

Folgende Parameter umrahmten den Handelstag:

Eröffnung 15.259,50 Tageshoch 15.260,75 Tagestief 14.845,27 Vortageskurs 15.236,47 Schlusskurs 14.856,48

Damit stieg die Schwankungsbreite enorm an und auch das Handelsvolumen an diese Tag. Der Abwärtstrend war spätestens ab 15.00 Uhr deutlich zu sehen, wie das Intraday-Chartbild aufzeigt:

Welche Aktien standen an diesem turbulenten DAX-Handelstag besonders unter Druck?

Aktien-Bewegungen im DAX

Heute gab es am Deutschen Aktienmarkt keine Gewinner. Das kleinste Minus verbuchten defensive Werte wie die Deutsche Telekom und eine E.ON.

Schlusslicht bildete die Infineon nach eigentlich guten Geschäftszahlen. Anlegern war jedoch die normale Erfüllung der Erwartungen nicht genug. Der Chiphersteller meldete einen Umsatzanstieg um drei Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Schnell trennten sich Anleger nach der jüngsten Rallye bereits am Morgen von diesem Wert.

Ebenso wie von Merck-Aktien. Hier kam erschwerend hinzu, dass Goldman Sachs noch vor den Quartalszahlen kommende Woche seine Verkaufsempfehlung bestätigte. Die Bank of America senkte zudem ihre neue Einschätzung auf "Neutral" von zuvor "Kaufen". Auch wenn das Kursziel von 155 Euro nicht berührt wurde, sorgte dies für ein "Durchatmen" am Markt.

Damit sehen Sie in dieser Übersicht nur Flops im DAX:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Die heutige Tageskerze ist nicht zu übersehen. Eine solch starke Bewegung gab es zuletzt am 8. März also vor rund zwei Monaten.

Der Ausbruch aus der übergeordneten Range ist somit vollzogen. An dieser größeren und mehrfach skizzierten Seitwärtsphase hat sich der DAX über mehrere Wochen messen lassen müssen.

Im Tageschart sieht man nun diese große Kerze sehr deutlich:

Wird sie weitere Verluste nach sich ziehen oder gibt es am Mittwoch erst einmal eine Gegenreaktion? Diese Informationen erhalten Sie erneut in der kommenden Vorbörse von Andreas Bernstein und dann im weiteren Handelsverlauf mit dem Händler-Interview am Mittag.

