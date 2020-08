Anhänger - Nawalny laut deutschen Ärzten transportfähig

Berlin (Reuters) - Die angereisten deutschen Ärzte stufen laut Aktivisten den in einer Klinik in Sibirien um sein Leben kämpfenden Kreml-Kritiker Alexej Nawalny als transportfähig ein.

Die Mediziner, die mit einem Rettungsflug in die Stadt Omsk gekommen waren, hielten ihn für flugfähig, teilte die Organisation "Cinema for Peace" am Freitag mit. Sie hatte das Rettungsflugzeug mit den deutschen Ärzten organisiert, dass am Vormittag in Omsk gelandet war. Das dortige Krankenhaus hatte zuvor dagegen erklärt, der 44-Jährige sei derzeit nicht transportfähig. Nawalny war mit Vergiftungssymptomen eingeliefert worden.

"Wir haben vom deutschen medizinischen Team erfahren, dass sie in der Lage und gewillt sind, Herrn Nawalny nach Berlin zu fliegen und dass dies auch der Wunsch seiner Familie ist", hieß es in einer Mitteilung der Organisation. Die russischen Behörden hätten erklärt, dass sie sich mit den deutschen Ärzten beraten hätten und dass es für ihn nicht sicher sei zu fliegen. "Das ist inkorrekt," hieß es in der Mitteilung weiter.

Nawalnys Vertrauter Leonid Wolkow sagte unterdessen in Berlin, die deutschen Ärzte hätten sich in der Intensivstation über den Zustand von Nawalny informiert. Nawalnys Ehefrau Julia sei danach aber daran gehindert worden, mit den deutschen Ärzten zu sprechen.