Anhaltende Schwäche im DAX

Weiterer leichter Rutsch im DAX

Nach einer unveränderten Eröffnung ging der DAX sehr schnell dazu über, seinen Abgabedruck der letzten beiden Tage einzuleiten. Dabei steuerte er am Vormittag direkt auf die Range-Kante zu.

Ingmar Königshofen kommentierte den Rücklauf im Rahmen der Saisonalität wie folgt:

Der DAX konnte damit auch am Donnerstag kein Reversal einleiten und notierte zwischenzeitlich bei 15.350 Punkten. Damit wird das Verhalten aus den Vorwochen fortgesetzt: Hochs werden abverkauft und die Range zieht scheinbar wieder magnetisch an.

Spannend ist die Chartsituation ebenfalls beim Britischen Pfund und bei Platin. Ingmar Königshofen geht auf die Chancen ein, die sich im dort im Chartbild für Trader der Rohstoffe oder Währungen bieten.

Aus dem Aktienbereich stellt er Play Magnus vor, eine Plattform die mit Schach durchaus etwas zu tun hat. Ebenfalls spannend erscheint die Berichterstattung zu K+S, was allerdings politische Ursachen hat. Belarus könnte hier der Treiber für weitere Nachfrage nach den Produkten sein. Einen kleinen Spass gab es noch bei der Interpretation der Amazon-News, doch schauen Sie selbst...

Den DAX zog es nach dem Mittag nicht tiefer, da die US-Daten am frühen Nachmittag Mut machten und den Dow Jones deutlich im Plus eröffnen ließen. Die US-Auftragseingänge für langlebige Güter gingen zwar mit 1,3 Prozent überraschend zurück, doch die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel mit 406.000 erneut geringer aus als von Analysten im Vorfeld erwartet worden war.

Trotzdem gelang es dem DAX nicht, die 15.500 anzulaufen. Genau 10 Punkte davor scheiterte er und hinterließ erneut ein kleines Tagesminus.

Wie gestern gab es eine Bandbreite von 140 Punkten zwischen dem Hoch und dem Tief im DAX, wie diese Übersicht aufzeigt:

Eröffnung 15.419,20 Tageshoch 15.490,06 Tagestief 15.350,67 Vortageskurs 15.450,72 Schlusskurs 15.406,73

Wir sehen intraday den Rücklauf zum Vortagesschluss, der nicht ganz erreicht wurde, aber das Ziel der Anleger zu sein schien:

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen zur Wochenmitte

Tagesverlierer war erneut die Bayer AG. Dies deutete sich schon zur Wochenmitte an, nachdem Richter Vince Chhabria den Antrag von Bayer ablehnte, eine Beilegung künftiger Streitigkeiten gegen Zahlung von zwei Milliarden US-Dollar vorläufig zu genehmigen. Das Unternehmen ist damit weiter in unsicheren Fahrwassern unterwegs, was Anleger erste einmal wieder meiden.

Auf der positiven Seite erholte sich zunächst die Vonovia von den Kursverlusten der letzten Tage. Zudem stieg MTU Aero Engines an, da Airbus seine Produktionsziele deutlich angehoben hatte und damit auch die Zulieferer sehr gute Geschäfte erwarten dürften.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit dem heutigen Tage haben wir die dritte rote Tageskerze in Folge. Zwar ist der Abstand zum Rekordhoch relativ moderat, jedoch sind wenig Impulse in diese Richtung zu begutachten.

Das Chartbild zeigt im DAX eine recht abwartende Haltung auf hohem Niveau auf:

