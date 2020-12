Anhaltender Elektroboom dämpft Minus beim Autoabsatz in Deutschland

Düsseldorf (Reuters) - Der Autoabsatz in Deutschland blieb auch im November im Rückwärtsgang.

Mit 290.150 Neuwagen wurden drei Prozent weniger zum Straßenverkehr zugelassen als im Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag mitteilte. Wärend die privaten Zulassungen um knapp 23 Prozent zulegten, sanken die gewerblichen um 14,7 Prozent. Derweil gab es erneut bei den alternativen Antrieben einen starken Anstieg.

Dank der staatlichen Kaufprämien, die private Käufer in Scharen in die Autohäusern trieben, stieg die Zahl der Autos mit reinem Batterieantrieb im November um 522,8 Prozent auf knapp 29.000 Elektrofahrzeuge. Mit Hybridfahrzeugen erzielten die Autobauer ein Plus von rund 177 Prozent auf rund 71.900 Einheiten.

Experten von EY hatten Anfang des Monats befürchtet, dass im November das Absatzminus wegen des Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch höher als im Oktober ausfallen wird. Nach einem Zwischenhoch im September schrumpften die Pkw-Neuzulassungen in dem Monat um rund vier Prozen.