Anlageidee mit A. Wilhelms, Société Générale

Wasserstoff spielt bereits jetzt und wohl auch in der Zukunft eine immer größere Rolle bei Stromerzeugung und Mobilität. Das Thema Nachhaltigkeit und auch Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen findet immer mehr Anklang. Wie man im Bereich der Zertifikate in Wasserstoff investieren kann und was es dabei zu beachten gilt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008