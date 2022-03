Anlageidee World Water Index

Ein Gut, was lebensnotwendig ist, wir in Europa allerdings häufig als selbstverständlich sehen, ist sauberes Wasser. Welche Möglichkeiten es im Bereich der Zertifikate gibt um in Wasserversorgung, Wasserinfrastruktur und Wasseraufbereitung zu investieren, darüber erfahren Sie in dieser Anlageidee mit Anouch Wilhelms von der Société Générale.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008