Anleger greifen vor Montana-Aerospace-Börsengang zu

Zürich (Reuters) - Die Aktien des Flugzeugzulieferers Montana Aerospace dürften im Rahmen des Börsengangs an der Schweizer SIX am oberen Ende der Angebots-Spanne platziert werden.

Anleger, die weniger als 25,65 Franken pro Aktien böten, drohten leer auszugehen, wie mit der Transaktion betraute Banken am Montag erklärten. Die Bücher würden am Dienstag um 14.00 Uhr geschlossen. Die ursprüngliche Angebotsspanne reichte von 24,15 bis 25,65 Franken je Titel. Erstmals am Börsenparkett in Zürich gehandelt werden sollen die Titel am 12. Mai.