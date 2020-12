Anleger halten sich zum Jahresabschluss zurück

Nach der Rekordjagd der vergangenen beiden Tage halten sich die Anleger am letzten Handelstag in Frankfurt eher zurück. Der Dax macht heute wohl keine großen Sprünge mehr. Dafür geben die Briten am vorletzten Tag im Jahr noch mal Gas.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048,