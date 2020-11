Anleger hoffen auf schnellen Aufschwung nach Pandemie

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich zum Wochenauftakt optimistisch gezeigt.

ositive Wirtschaftsdaten aus China und Japan ließen auf einen zügigen Aufschwung der Wirtschaft hoffen. Der Dax stieg am Montagvormittag um bis zu 0,8 Prozent auf 13.186 Punkte. Der EuroStoxx50 legte in der Spitze um ein Prozent auf 3446 Zähler zu. Zuvor waren die asiatischen Börsen auf ein Rekordhoch geklettert. Japans Wirtschaft meldete sich im Sommerquartal mit einem Rekordwachstum aus der Corona-Rezession zurück und heizte damit die Kauflaune der Anleger an. Für Zuversicht sorgte weiterhin auch die Aussicht auf eine rasche Zulassung für einen Impfstoff gegen den Coronavirus.

Auch wenn die steigenden Infektionszahlen ein Risiko darstellten, warben die Strategen von Morgan Stanley für Zuversicht für das kommende Jahr. "Wir denken, dass diese globale Erholung nachhaltig, synchron und von der Politik unterstützt ist und weitgehend dem 'normalen' Manuskript nach der Rezession folgt", teilte die Investmentbank mit.

FURCHT VOR WEITEREN EINSCHRÄNKUNGEN

Mit Spannung warteten Anleger auf Ergebnisse des Treffens von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den 16 Länderchefs. Zur Eindämmung der Infektionszahlen sollen neue Maßnahmen in Schulen und schärfere Kontaktbeschränkungen diskutiert werden. Wie es mit weitreichenden Einschränkungen wie etwa der Schließung der Gastronomie weitergeht, soll dagegen erst am 23. November entschieden werden. Das geht aus einer Reuters vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen hervor. Mit etwaigen Lockerungen der Restriktionen rechne in diesem Jahr wohl kaum jemand mehr, sagte Timo Emden von Emden Research. "Im Gegenteil: Es ist die Furcht vor weiteren Maßnahmen, welche eine Jahresendrallye hinauszögern könnte."

Unterdessen legte sich die Sorge, dass den heiß gelaufenen Pandemie-Gewinnern wie Technologieaktien eine stärkere Korrektur bevorstehe, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. "Es scheint genug Geld im Umlauf zu sein, das angesichts der Nullzinsen in den USA in Aktien investiert wird, welches dann halt alle Boote in einer Liquiditätsflut hebt."

In Erwartung einer Ausweitung der EZB-Wertpapierkäufe griffen Anleger auch bei europäischen Anleihen zu. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Ein-Wochen-Tief von minus 0,564 Prozent. Ihre griechischen Pendants rentierten mit plus 0,742 Prozent sogar so niedrig wie noch nie. Hinweise auf weitere Geldspritzen versprächen sich Investoren von den im Tagesverlauf anstehenden öffentlichen Auftritten führender Notenbanker, schreiben die Analysten der DZ Bank.

Öl war angesichts der Hoffnungen auf einen Aufschwung sowie auf eine Verlängerung der aktuellen Förderbeschränkungen durch die Opec+ ebenfalls gefragt. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 43,36 Dollar je Barrel.

Unter den Einzelwerten bescherte der knapp zwölf Milliarden Dollar schwere Verkauf des US-Geschäfts an PNC Financial BBVA den größten Kurssprung seit mehr als zehn Jahren. Die Aktien der spanischen Großbank stiegen um bis zu 21 Prozent auf 3,84 Euro. Der Verkaufspreis erscheine im aktuellen Umfeld vernünftig, kommentierte Benjie Creelan-Sandford von der Investmentbank Jefferies. Der Kurssprung sorgte auch bei weiteren spanischen Geldhäusern für Rückenwind und machte Europas Banken-Index mit einem Plus von 2,8 Prozent zum europäischen Branchengewinner.

Vodafone-Aktien zogen bis zu 4,6 Prozent an, nachdem der britische Mobilfunker sich zunehmend zuversichtlich für das Geschäftsjahr geäußert hatte. Anleger deckten sich nach einer Hochstufung auch bei Continental ein. Die Papiere des Autozulieferers legten bis zu 2,9 Prozent zu. Die Analysten der Barclays-Bank stuften die Aktie auf "equal weight" von "underweight" hoch. Dagegen büßten die Titel des Windanlagenbetreibers Encavis nach einem enttäuschenden dritten Quartal rund sechs Prozent ein und waren damit Schlusslicht im SDax.