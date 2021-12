Anleger in Europa halten vor Fed-Entscheid an Aktien fest

Frankurt (Reuters) - Die Aussicht auf ein schnelleres Auslaufen der Konjunkturhilfen durch die US-Notenbank Fed bringt die Anleger in Europa nicht aus dem Tritt.

Der Dax notierte am Mittwoch vor dem Fed-Entscheid am Abend um bis zu 0,5 Prozent fester bei 15.531 Punkten. Der EuroStoxx50 zog in der Spitze um 0,8 Prozent auf 4176 Zähler an.

"Spannend wird, ob die Fed ihr Tapering-Tempo erhöhen wird", konstatierte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Für eine beschleunigte Drosselung der Wertpapierkäufe würde die weiter gestiegene Inflation sprechen. "Allerdings würde die Fed damit ausgerechnet in der aktuellen Phase, in der Omikron ohnehin schon für zusätzliche Unsicherheit sorgt, die Börsen weiter verunsichern."

Auch Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets befürchtet weiter schwankende Märkte. "Weniger Liquidität in einem Marktumfeld, in dem Unternehmen fürchten müssen, dass ihre Kosten inflationsbedingt genauso schnell steigen wie ihre Umsätze, stellt ein Risiko dar, das Ausdruck in einer höheren Volatilität am Aktienmarkt finden könnte." Zudem könnte das Wirtschaftswachstum geschwächt werden, wenn Notenbanken ihre Geldpolitik zu Beginn eines Abschwungs straffen würden. Neben dem Fed-Entscheid stehen in dieser Woche noch Treffen der Europäischen Zentralbank, der Bank von England und der Bank von Japan an.

BRITISCHE INFLATION AUF 10-JAHRES-HOCH

In Großbritannien erhöhten sprunghaf angestiegene Preise den Druck auf die Währungshüter, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Die Inflation zog im November überraschend stark auf 5,1 Prozent an und kletterte damit auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Dennoch werde die britische Notenbank wohl zunächst abwarten, wie sich die Corona-Variante Omikron auf das Wachstum und die Inflation weiter auswirke, sagte Yael Selfin, Chefökonomin bei KPMG.

Das britische Pfund kletterte nach den Inflationsdaten auf den höchsten Stand seit rund einer Woche und zog zum Dollar 0,4 Prozent auf 1,3282 Dollar an. Die Inflationszahlen sprächen zwar für eine Zinserhöhung, sagte Rupert Thompson, Investment-Chef beim Vermögensverwalter Kingswood. Wegen der Unsicherheiten durch Omikron stehe diese aber wohl erst im Februar an.

Dagegen verlor die geschwächte türkische Lira weiter an Wert. Für einen Dollar mussten Investoren 14,66 Lira bezahlen. Anleger fürchteten eine weitere Zinssenkung durch die Notenbank des Landes am Donnerstag. Die türkische Währung hat seit Jahresbeginn bereits rund 50 Prozent abgewertet.

CINEWORLD-ANLEGER GESCHOCKT

Bei den Einzelwerten nahmen Anleger bei Cineworld reißaus. Die Titel des Kinobetreibers brachen in der Spitze mehr als 40 Prozent ein. Hintergrund ist die von einem kanadischen Gericht geforderte Zahlung von fast einer Milliarde US-Dollar, die Cineworld dem Rivalen Cineplex als Schadensersatz für den Verzicht auf eine geplante Übernahme zahlen soll. Cineworld will gegen das Urteil Berufung einlegen. Der britische Konzern war Mitte 2020 aus dem 1,65-Milliarden-Dollar-Deal ausgestiegen und hatte dies mit Verstößen von Cineplex gegen die Fusionsvereinbarung begründet.

Auf dem Verkaufszettel standen auch die Anteilsscheine der beiden Modehändler Inditex und H&M. Inditex-Aktien geben bis zu 4,8 Prozent nach, H&M-Titel bis zu 3,3 Prozent. Bei der Zara-Mutter Inditex ist den Experten der Credit Suisse zufolge die Bruttomarge im dritten Quartal deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Bei H&M äußerten sich Analysten besorgt über das Geschäft in China.

Dagegen zogen die Aktien von Generali leicht an. Italiens größter Versicherte erfreute die Aktionäre mit geplanten Ausschüttungen von bis zu 6,1 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. Technologiewerte, die in der Regel in Erwartung steigender Zinsen schwächeln, legten nach der jüngsten Verkaufswelle um 1,3 Prozent zu. Die Anteilsscheine von Infineon gehörten im Dax zu den größten Kursgewinnern. Der im MDax notierte Chipanlagenbauer Aixtron zog rund drei Prozent an.