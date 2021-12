Anleger in Europa vor Fed-Entscheid vorsichtig

Frankfurt (Reuters) - Vor der anstehenden Sitzung der US-Notenbank halten die Anleger in Europa die Füße still.

Dax und EuroStoxx50 gaben am Dienstag anfängliche Kursgewinne wieder ab und notierten wenig verändert bei 15.611 beziehungsweise 4183 Zählern. "Die Anleger gehen immer noch davon aus, dass das bevorstehende Tapering der US-Notenbank spurlos an den hohen Bewertungen der Aktienmärkte vorüberziehen wird, obwohl sich das Wachstum gerade abschwächt, anstatt sich zu beschleunigen", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Größere Gewinnmitnahmen blieben deshalb aus.

Angesichts hoher Inflation steuert die US-Notenbank Fed auf ein früheres Ende des Krisenmodus und eine Zinswende im nächsten Jahr zu. Börsianer rechnen damit, dass auf der Fed-Sitzung am Mittwoch ein Beschluss gefasst wird, den Abbau der Anleihenkäufe zu beschleunigen. Für neue Unsicherheit sorge aber die Corona-Variante Omikron, sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Da wird die Fed alles daran setzen, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen, anstatt die Unsicherheit noch weiter zu erhöhen." Weitere geldpolitische Beratungen stehen im Wochenverlauf bei der Europäischen Zentralbank, der Bank of England und der Bank of Japan an.

OMIKRON-SORGEN

Die Furcht vor den Folgen der Omikron-Variante hatte zuletzt der britische Premierminister Boris Johnson mit seiner Warnung vor einer "Flutwelle" neuer Infektionen geschürt. Am Rohstoffmarkt spekulierten die Anleger aber auf eine weiter stabile Nachfrage. Öl der Sorte Brent sowie US-Öl WTI verteuerten sich um jeweils 0,3 Prozent. Die Opec rechnete in ihrem Monatsbericht nur mit schwachen Auswirkungen der Omikron-Variante auf die Benzin-Nachfrage und beruhigte damit die Investoren.

Die Furcht vor den Folgen verschärfter Restriktionen wegen Omikron treibt seit Tagen die Anleger um. "Wir reden aber nicht über die gleichen Einschränkungen, die wir im ersten Quartal 2021 oder 2020 hatten, deshalb werden auf kurze Sicht die Restriktionen in Europa nur eine schwache Bremse für das Wachstum sein", sagte UBS-Aktienstratege Nick Nelson. Das Ifo-Institut hat wegen der verschärften Virus-Pandemie indes die Konjunkturprognose für das kommende Jahr gesenkt. Anders als die meisten Fachleute erwartet das Ifo im kommenden Jahr nun auch eine weiter steigende Inflation.

Bei den Einzelwerten trieben die Anleger Beteiligungen und Übernahmen um. Die Software AG verschreckte die Anleger mit einer millionenschweren Investition des US-Technologieinvestors Silver Lake. Eine weitere Enttäuschung sei, dass das frische Geld nun für Zukäufe genutzt werden solle, sagte ein Händler. Aktien der Software AG brachen bis zu 11,3 Prozent ein und hielten damit die rote Laterne im Nebenwerteindex MDax. Übernahmefantasien hatten zuletzt noch für Rückenwind gesorgt.

Die geplante Übernahme des Schweizer Pharmaunternehmens Vifor Pharma für insgesamt rund 11,7 Milliarden Dollar durch die australische CSL bescherte Vifor-Aktien dagegen einen Kurssprung von rund 13 Prozent.

Beim weltgrößten Stahlhersteller ArcelorMittal honorierten Aktionäre die Ankündigung, einen Teil der Schulden zurückzukaufen. Die Aktie zog mehr als vier Prozent an. Hohe Aluminiumpreise ließen die Anleger zugleich bei Bergbaukonzernen zugreifen. Der entsprechende Branchenindex zog rund ein Prozent an.

Zuversichtlich stimmte die Anleger auch der Ausblick von Ceconomy. Die Titel sprangen in der Spitze um 12,9 Prozent nach oben. Die Elektronikhandelsholding stemmt sich dank eines florierenden Online-Geschäfts gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und will im laufenden Geschäftsjahr deutlich mehr verdienen. Dagegen brachen die Aktien der AutoStore Holdings rund 13 Prozent ein, nachdem die britische Online-Supermarktkette Ocado migteilt hatte, eine Patenverletzungsklage der norwegischen Robotikfirma gewonnen zu haben.