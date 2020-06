Anleger nutzen Kursdelle für neue Käufe

Nach dem Rücksetzer am Vortag haben sich nun wieder mehr Anleger in den Aktienmarkt getraut. Im Fokus stehen die Banken, aber auch die Lufthansa ist erneut einen Blick wert. Abends steht dann noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005140008, DE0008232125, DE000CBK1001,