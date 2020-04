Anleger warten nach Lockerungen in Virus-Krise ab

Frankfurt (Reuters) - An Europas Börsen zeigen sich die Anleger angesichts der schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen in Virus-Krise vorsichtig.

Die Aussicht auf eine wirtschaftliche Erholung sorgte zwar am Mittwoch weiter für Zuversicht und auch der Ölpreis stabilisierte sich, weil Analysten eine wieder anziehende Nachfrage nach dem Rohstoff erwarteten. Für einen Dämpfer sorgten aber das unklare Ausmaß der Virus-Folgen auf die Konjunktur sowie sinkende Unternehmens-Gewinne. Der Dax notierte 0,5 Prozent fester bei 10.847 Punkten. Der EuroStoxx50 legte 0,1 Prozent zu auf 2935 Zähler.

"Schätzungen zufolge könnte vor allem das zweite Quartal unter COVID-19 leiden", sagte Christian Henke, Marktanalyst beim Brokerhaus IG Markets. Hinweise auf die konjunkturellen Folgen erwarteten Investoren von den Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Für Zurückhaltung an den Börsen sorgten auch die anstehenden Sitzungen der Notenbanken in den USA und Europa. Zwar seien von der Fed keine großen neuen Ankündigungen zu erwarten, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Vielmehr dürfte die Fed ihre generelle Handlungsbereitschaft in der Krise verkünden und weitere Maßnahmen nicht ausschließen."

DEUTSCHE AUTOBAUER GEFRAGT

Auf den Kauflisten der Anleger standen nach Vorlage von Zahlen deutsche Autobauer. Volkswagen legten rund 2,5 Prozent zu. Trotz des Gewinneinbruchs zum Jahresanfang rechnet der Konzern mit einem positiven operativen Ergebnis im Gesamtjahr. Auch Daimler zogen mehr als zwei Prozent an. Der Konzern erwartet für seine Mercedes-Benz Autosparte in diesem Jahr ein höheres operatives Ergebnis. "Es gibt nichts Aufmunterndes bei den bisher in der Branche gesehenen Automobilzahlen, aber Daimler scheint einen anständigen Start ins erste Quartal gehabt zu haben", sagte Jefferies-Analyst Philippe Houchois.

Auch der Deutschen Bank gelang ein besser als erwarteter Jahresauftakt. Vor allem das Investmentbanking half Deutschlands größtem Geldhaus auf die Sprünge, was für ein Kursplus von rund zwei Prozent sorgte.

Dagegen gab es erneut Kursturbulenzen bei Wirecard. Die Aktien brachen um bis zu rund 14 Prozent ein. Nach der Enttäuschung über die Sonderuntersuchung der KPMG-Wirtschaftsprüfer hatten die Titel am Dienstag bereits einen Absturz von rund 26 Prozent erlebt. Für erneute Unruhe sorgte am Mittwoch die Forderung des prominenten Hedgefonds-Manager Chris Hohn nach der Absetzung von Wirecard-Chef Markus Braun.

Die Aktien des österreichische Sensor-Spezialisten AMS steuern nach der Vorlage von Quartalszahlen mit einem Kursplus von bis zu 20,5 Prozent auf ihren besten Börsentag seit einem Jahr zu. Credit Suisse bezeichnete die vorgelegten Zahlen als "solide". Auch der Ausblick auf das zweite Quartal sei trotz der Corona-Krise "viel besser als erwartet."

ÖLPREISE ZIEHEN AN

Zu den Gewinnern gehörten dank anziehender Ölpreise auch Europas Ölkonzerne. Aktien von BP, Total und Shell notierten zwischen 1.9 und 3.5 Prozent fester. Hintergund sind wieder steigende Ölpreise in den USA, weil sich die US-Lagerkapazitäten nicht so schnell füllten wie befürchtet. Zudem erwarten Analysten nach der Lockerung der Restriktionen zur Virus-Eindämmung wieder eine stärkere Nachfrage nach dem Rohstoff. US-Öl der Sorte WTI stieg um 12,6 Prozent auf 13,89 Dollar je Barrel (159 Liter), Brent-Nordseeöl 2,3 Prozent auf 20,93 Dollar.