Anlegerherzen schlagen bei der aktuellen DAX® Rallye höher - Zertifikate Aktuell vom 11.03.2021

Der DAX ® markiert in dieser Woche ein Allzeithoch nach dem nächsten. Zur Wochenmitte hat er beispielsweise erstmalig die 14.500 Punkte-Marke überwinden können. Zur Erinnerung: Vergangenen Freitag notierte er noch unter 14.000 Zählern.Die Zweifel bei den Anlegern scheinen verflogen. Zuletzt war zudem zu beobachten, dass es Veränderungen auf der Nachfrageseite gab. Das heißt, dass die Corona-Krisengewinner nicht mehr so gefragt waren bei den Investoren und diese stattdessen auf zyklische Werte setzten. Was hinter der Rotation steckt und welche Möglichkeiten Anleger im Zertifikatebereich haben um ihr Depot zu schützen, dass erfahren Sie im Interview von Christian Köker von der HSBC.