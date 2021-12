Anpassung und Verlängerung der syndizierten revolvierenden Kreditfazilität der TRATON SE

Volumen der Fazilität wurde auf 4,5 Mrd. € erhöht und reflektiert damit die erweiterte weltweite Präsenz der TRATON GROUP

Verlängerung der Laufzeit um 5 Jahre, ergänzt um zwei Verlängerungsoptionen von je einem Jahr

München, 15. Dezember 2021 - Die TRATON SE hat eine Änderungsvereinbarung (Amendment & Restatement Agreement) unterzeichnet, um Anpassungen an ihrer ersten syndizierten revolvierenden Kreditfazilität, die im Juli 2020 unterzeichnet wurde, zu reflektieren. Um der erweiterten globalen Präsenz der TRATON GROUP und damit einhergehend einem höheren Geschäftsvolumen Rechnung zu tragen, hat TRATON SE ihre syndizierte revolvierende Kreditfazilität im Volumen von 3,75 Mrd. € auf nun 4,5 Mrd. € aufgestockt. Die Fazilität kann in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden und dient für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Liquiditätsabsicherung der TRATON GROUP, wodurch die TRATON GROUP ihre komfortable finanzielle Flexibilität weiter ausbaut. TRATON SE hat die Fazilität zu sehr attraktiven Konditionen angepasst. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von 5 Jahren und kann bis zu zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden (auf insgesamt "5+1+1" Jahre). Die Fazilität wird von einem Konsortium aus 23 Kernbanken für TRATON bereitgestellt.

Kontakt

Wolfgang Herberger Head of Treasury Munich T +49 89 360 98 349 wolfgang.herberger@traton.com

Philipp Lotz Head of Corporate Finance & Financial Markets +49 173 42 16 747 philipp.lotz@traton.com

Pietro ZollinoHead of Group Communications, Governmental Relations & Sustainability T +172 8371431 pietro.zollino@traton.com

Matthias Karpstein Business Media Relations T +49 172 3603071 matthias.karpstein@traton.com

TRATON SE Dachauer Str. 641 / 80995 München / Deutschland www.traton.com

Die TRATON SE gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Navistar und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft unseres Unternehmens bestimmen.