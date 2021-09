Anschlag auf Präsidentenberater in der Ukraine - Auto im Kugelhagel

Kiew (Reuters) - In der Ukraine ist ein Anschlag auf den Chef-Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj verübt worden.

Das Auto des engen Selenskyj-Vetrauten Serhiy Schefir sei beschossen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehr als zehn Kugeln hätten das Auto in der Nähe des Dorfes Lesnyki, etwa fünf Kilometer vor der Hauptstadt Kiew, getroffen. Der Fahrer des Wagens sei verletzt worden. Schefir blieb den Angaben nach unverletzt. Einem lokalen Fernsehsender zufolge wurde auf das Auto ein regelrechter Kugelhagel abgefeuert. Die Fahrerseite weise mindestens 19 Einschusslöcher auf. Selenskyj teilte in einer Erklärung am Rande der UN-Generalsversammlung in New York mit, er wisse nicht, wer hinter dem Anschlag stecke, ob es Kräfte aus dem In- oder Ausland seien. Er werte ihn aber als ein Zeichen der Schwäche.

Präsidentenberater Mychailo Podoljak sagte, Hintergrund könne Selenskyjs Vorgehen gegen die mächtigen Oligarchen sein. Der Präsident werde aber an seinem Kurs einer grundlegenden Umgestaltung des Staates festhalten, sagte er zu Reuters. Das Parlament soll noch in dieser Woche über ein Gesetz beraten, das den Einfluss der Oligarchen einschränken soll. Selenskyj war mit dem Versprechen an die Macht gekommen, gegen die Oligarchen vorzugehen und die Korruption zu bekämpfen.

Der Chef von Selenskyjs Partei, Alexander Korniienko, sagte, man dürfe aber auch eine Verwicklung Russlands nicht ausschließen. "Wir wissen um ihre Möglichkeit, Terroranschläge in anderen Ländern zu verüben", sagte er. Russland wies dies zurück. Solche Andeutungen hätten nichts mit der Realität zu tun, teilte das Präsidialamt in Moskau mit. Zwischen der Ukraine und Russland herrschen seit Jahren massive Spannungen: Russland hat die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und unterstützt im Osten der ehemaligen Sowjetrepublik pro-russische Separatisten.