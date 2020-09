Heute ist großes Stühlerücken in den internationalen Indizes. Die Veränderungen, die bereits vor etwas mehr als einer Woche bekanntgegeben wurden, sind ab heute wirksam. Besonders bei Tesla dürfte deswegen heute noch einmal eine Träne vergossen werden. Der Elektroauto-Pionier wurde nicht in den S&P 500 aufgenommen und das setzte der Aktie mit einem Kursverlust von mehr als 20 Prozent ordentlich zu.

Im S&P 500 sind von diesem Montag die Aktien des Online-Modehändlers Etsy vertreten. Auch die Papiere des Halbleiterherstellers Teradyne und des Pharmazulieferers Catalent werden ab heute in diesem, den breiten Markt widerspiegelnden US-Benchmarkindex gehandelt. Dafür wurden die Aktien der Steuerberatungsgesellschaft H&R Block, die des Kosmetikunternehmens Coty sowie die des Einzelhändlers Kohl’s herausgenommen. Sie befinden sich nun im S&P MidCap 400.

Keine Änderung im Dax

Mit einem starken Schlussspurt hat sich die Aktie von Covestro noch in der höchsten Börsenliga gehalten. Somit gibt es heute nur neue Aktien in den hinteren Reihen. Die Aktien der Shop Apotheke sind von diesem Montag an erstmals Mitglied im MDax. Dem Index für mittelgroße Werte gehören zudem die Papiere des Spezialchemie-Herstellers Wacker Chemie wieder an, die im Juni 2019 in den SDax hatten absteigen müssen.

Getauscht haben die beiden ihren Platz mit dem TV-Unternehmens sowie der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet. Sie befinden sich nun im SDax, dem kleineren Bruder des MDax. Im Dax blieb indes – wie bereits bekannt – alles beim Alten.

Zudem nahm die Deutsche Börse am Freitag nach Handelsschluss weitere Änderungen im SDax vor. Neu in diesem 70 Werte umfassenden Index der Dax-Familie sind der Spezialpharma-Hersteller Medios, der unter anderem von Rocket Internet gegründete Online-Modehändler Global Fashion Group und das Essener IT-Unternehmen Secunet. Für die drei Neuzugänge mussten der Möbelhändler Steinhoff, der Ingenieurdienstleister Bertrandt und der Personalmanagement-Softwareanbieter Atoss ihre Plätze räumen.

Vonovia im EuroStoxx 50

Der Immobilienkonzern Vonovia hält Einzug in den EuroStoxx 50. Von diesem Montag an gehören außerdem der Bezahldienstleister Adyen, die Technologie-Holding Prosus, der Spirituosenhersteller Pernod Ricard und der Aufzughersteller Kone dem Eurozonen-Leitindex an. Ihre Plätze räumen mussten für diese fünf der Gesundheitskonzern Fresenius, die Telekomkonzerne Orange und Telefonica sowie die Banken BBVA und Societe Generale.

Im währungsgemischten Stoxx Europe 50 musste zudem die Bank Santander dem Bezahldienstleister Adyen weichen.

Alstom zurück im CAC 40

Von diesem Montag (21.September) an werden die Aktien von Alstom wieder im Pariser Leitindex Cac 40 zu finden sein. Dafür mussten die Titel des von der Corona-Pandemie schewr getroffenen Hotelkonzerns Accor weichen. Die Aktien des Eisenbahnen-Herstellers Alstom waren im März 2016 aus dem Pariser Leitindex abgestiegen.

Eine Änderung im SMI

Die Aktien des Vermögensverwalters Partners Group sind von diesem Montag an im Schweizer Leitindex SMI zu finden. Dort ersetzen sie die Anteilsscheine des Zeitarbeitsunternehmens Adecco. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Paukenschlag am Montag bei Nikola

Zum Thema Wechsel passt auch die bisherige Nachricht des Tages. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Wasserstoff-Truck-Spezialist Nikola, Trevor Milton, wirft mit sofortiger Wirkung das Handtuch:

# Nikola: Hammer am Montag - Gründer Trevor Milton tritt als Vorstandsvorsitzender zurück - Aktie 30 Prozent im Minus

Dax: Kein schöner Start in die neue Woche

Der deutsche Leitindex hat am Montag seine Ende letzter Woche erzielten Verluste deutlich ausgeweitet. Der Dax fiel im frühen Handel um 1,22 Prozent auf 12 956,47 Punkte und rutscht mittlerweile sogar unter 12.900 Punkte ab. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte büßte 1,12 Prozent auf 27 205,74 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 1,2 Prozent tiefer.

Neue Sorgenfalten bezüglich der Beziehungen zwischen den USA und China und die Nachwirkungen der Enttäuschung über die US-Notenbank hatten am Freitag bereits die tonangebende Wall Street geschwächt. In den Technologiewerten setzte sich der Rückschlag mit neuen Nasdaq-Tiefs seit Ende Juli fort. Zudem wirft die nahende US-Präsidentschaftswahl ihre Schatten voraus.

Laut Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader werden die steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa nun zum nächsten Störfaktor für die bereits ins Stocken geratene Aktienrally. Damit setze sich zwar zunächst die Konsolidierung auf hohem Niveau fort, aber die Stimmung auf dem Börsenparkett trübe sich zunehmend ein.

Ant Financial: Börsengang der Superlative deutet sich an

Positives Feedback von Investoren: Der chinesische Alibaba-Ableger Ant Group will Insidern zufolge bei seinem Börsengang nun mindestens 35 Milliarden US-Dollar (30 Mrd Euro) einspielen. Nach Gesprächen mit Investoren sei das ursprüngliche Ziel von mindestens 30 Milliarden Dollar Erlös aus dem Börsengang erhöht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagmorgen mit Berufung auf mit dem Thema vertraute Personen. Damit bleibt die Ant Group auf Kurs zu einem Rekord-Börsengang.

Den Insidern zufolge strebt der Finanzarm der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba nun eine Bewertung von rund 250 Milliarden Dollar (211 Mrd Euro) an. Zuvor lag die Erwartung bei 225 Milliarden Dollar. Der IPO (Initial Public Offering) hat Chancen zum bisher größten Börsengang zu werden und damit den bisherigen Rekord-IPO des Ölgiganten Saudi Aramco mit 29 Milliarden Dollar hinter sich zu lassen.

Ende August hatte Ant Group die Unterlagen für einen doppelten Börsengang in Hongkong und Shanghai eingereicht. Am vergangenen Freitag gab es dazu grünes Licht aus Shanghai, in dieser Woche wird mit der Genehmigung aus Hongkong gerechnet. Mit dem Schritt aufs Parkett wolle Ant Group weiter wachsen und seinen Vorsprung als führende Online-Zahlungsplattform in China ausbauen, hieß es in den Unterlage zum Börsengang Ende August.

Ant wird von Experten als Kronjuwel im Alibaba-Imperium von Milliardär Jack Ma bezeichnet und hat seine Weiterentwicklung zuletzt kontinuierlich vorangetrieben. Mit Alipay betreibt der Finanzdienstleister einen in China weit verbreiteten mobilen Bezahldienst. Größter inländischer Wettbewerber ist Wechat-Pay des chinesischen Internetkonzerns Tencent. Angeboten werden auch Kredite, Versicherungen und Vermögensverwaltung.

Mit Hongkong und Shanghai umgeht Ant die großen US-Börsen – eine Neuerung für ein derart großes chinesisches Tech-Unternehmen. Das Vorgehen wird auch vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen zwischen China und den USA gesehen.

United Internet: Aktien unter Druck

Der Streit über die Kosten zur Nutzung des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland (O2) durch den Konkurrenten 1&1 Drillisch verschärft sich. 1&1 und dessen Mutterkonzern United Internet werfen der Tochter des spanischen Konzerns Telefónica vor, die Kosten für die Nutzung des Mobilfunknetzes bereits ab Juli vor Abschluss der laufenden Verhandlungen erheblich erhöht zu haben. Telefóncia Deutschland weist den Vorwurf zurück und sieht die Preiserhöhung durch Verträge und Vereinbarungen gedeckt.

Da 1&1 und United Internet offenbar nicht damit gerechnet haben, mussten beide Unternehmen am Samstag die Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Jahr senken. Sie sehen zudem die Gefahr weiterer Gewinnrückgänge in den kommenden Jahren.

Statt eines Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von ungefähr 1,266 Milliarden Euro und damit auf Vorjahreshöhe wird jetzt ein Rückgang auf 1,18 Milliarden Euro erwartet, wie das im MDax notierte Unternehmen am Samstag in Montabaur mitteilte. „Außerdem wird es auch in den Folgejahren zu hohen Ergebnisrückgängen kommen, sollten die von Telefónica geforderten Preise dauerhaft anwendbar sein.“ United Internet hält die in Rechnung gestellten Vorleistungspreise für Juli und August für nicht angemessen und will dagegen vorgehen.Telefónica und 1&1 Drillisch streiten bereits seit längerem über die Preise für die Bereitstellung von Mobilfunkkapazitäten. Diese muss Telefónica Deutschland unter anderem als eine Auflage der Fusion mit E-Plus bereitstellen.

Die Aktien von 1&1 sowie die Papiere von United Internet starten kräftig im Minus in die neue Woche. Während die Mutter ein Minus von rund 15 Prozent verkraften muss, rauschen die Papiere von 1&1 über 20 Prozent in die Tiefe.

Kurz und knapp:

Grenke: Das unter Druck stehen MDax Mitglied hat 4 Punkte angekündigt, um das Vertrauen der Anleger wieder zurück zu gewinnen und die Vorwürfe des Hedgefondes Viceroy Research zu entkräften:

„1. Eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird beauftragt, die Marktüblichkeit der Franchise-Übernahmen der Vergangenheit und deren Vorteilhaftigkeit für die GRENKE AG zu überprüfen.

2. GRENKE prüft eine Integration des Franchise-Systems in den Konzern. Wolfgang Grenke bietet der GRENKE AG die Übernahme der von der CTP gehaltenen Beteiligungen an den Franchisegesellschaften zur Übernahme an.

3. Wolfgang Grenke, Unternehmensgründer und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der GRENKE AG, wird sein Aufsichtsratsmandat vorerst ruhen lassen.

4. Die Familie Grenke bekennt sich dazu, ihr Aktienpaket von 40,84 Prozent langfristig zu halten.“

Roche: Der Schweizer Pharmakonzern übernimmt die irische Biotechfirma Inflazome. Deren Aktionäre erhalten zum einen eine Vorauszahlung von 380 Millionen Euro und haben Anspruch auf zusätzliche bedingte Zahlungen nach Erreichens bestimmter Meilensteine, wie die in Dublin beheimatete Gesellschaft am Montag mitteilte. Durch die Übernahme erhält Roche die vollen Rechte am gesamten Portfolio von Inflazome. Das Unternehmen ist eignen Angaben zufolge führend in der Entwicklung von Inflammasom-Hemmern.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Andy Feng / shutterstock.com