Anteile von Roku & Teladoc Health werden immer größer bei Cathie Wood: Warum?

Cathie Wood scheint immer weiter in die Aktien von Roku und Teladoc Health zu investieren. Zumindest erkennen wir, dass die relativen Anteile in ihrem wichtigen Fonds, dem Ark Innovation ETF, konsequent weiter steigen.

Während ich diese Zeilen schreibe, kommt Roku beispielsweise auf einen relativen Anteil von 5,5 %. Teladoc Health schafft es hingegen auf einen Anteil von 5,97 %, was definitiv ein stärkeres Gewicht ist. Das macht die Aktien schließlich zur Top-2- und Top-3-Beteiligung im Portfolio dieses Fonds von Cathie Wood.

Aber warum setzt Cathie Wood verstärkt auf diese zwei Aktien? Eine spannende Frage, auf die wir im Folgenden ein wenig näher eingehen wollen.

Cathie Wood: Mit Teladoc Health & Roku in zwei Megatrends

Cathie Wood besitzt vermutlich gute, unternehmensorientierte Gründe, warum die relativen Anteile von Teladoc Health und Roku in ihrem Flaggschiff-ETF immer weiter steigen. Für mich prägend dabei: die Megatrends, die die Aktien bedienen. Und das zukünftige Potenzial, das diese zwei Plattformen noch einnehmen können.

Roku beispielsweise entwickelt sich gegenwärtig zu einer in den USA mit führenden Streaming-Plattform. Das System ist in gewisser Weise ein Betriebssystem und eine Suchmaschine zugleich, das Nutzer und Content zusammenbringt. Auf inzwischen fast vier von zehn verkauften Smart-TVs in den USA ist diese Plattform vorinstalliert. Auch eigener, exklusiver Content könnte die Marktmacht weiter ausbauen. Im Streaming-Markt scheinen dieser Meta-Ansatz und das Marktpotenzial jedenfalls gigantisch zu sein.

Bei Teladoc Health geht es hingegen um eine potenziell führende Plattform im Bereich der Telemedizin. Aber auch noch mehr. Das Management erweitert schließlich die eigene operative Basis um weitere Funktionen und Dienstleistungen, wie beispielsweis das Überwachen der Daten. Ein Geschäftsmodell, das im Markt des Gesundheitswesens ein gigantisches Potenzial besitzen könnte.

Roku und Teladoc Health besitzen daher gigantische adressierbare Märkte und festigen ihre Investitionsthesen derzeit. Zudem gelten die beiden Plattformen unternehmensorientiert als mit führend in ihren Geschäftsbereichen. Ein Ansatz, auf den Cathie Wood augenscheinlich bei diesen zwei Wachstumsaktien setzt.

Ein möglicher Discount

Allerdings gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb die Aktien von Roku und Teladoc Health bei Cathie Wood gerade jetzt sehr hoch in der Gunst stehen könnten. Nämlich die fundamentale Bewertung. Beide Aktien besitzen derzeit einen Discount, der für langfristig orientierte Investoren spannend sein könnte.

Der Streaming-Akteur besitzt beispielsweise noch einen Discount von ca. 25 %. Der Spezialist im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen kommt, gemessen am Rekordhoch, fast auf einen Abschlag von 50 %. Cathie Wood scheint jedenfalls an diese beiden Aktien in Anbetracht ihrer Megatrends und der strategischen Ausgangslage zu glauben. Und ist bereit, jetzt zu einem günstigeren Kurs mit mehr finanziellen Mitteln nachzuinvestieren.

Ob die Aktien von Roku und Teladoc Health auch für dich attraktiv sind, das ist natürlich eine andere Frage. Grundsätzlich jedoch ein cleverer Ansatz, günstige wachstumsstarke Aktien nachzukaufen, um langfristig das Renditepotenzial zu erhöhen.

