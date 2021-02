Anti-Kreml-Bewegung Nawalnys erhält Bitcoin-Spenden

Moskau (Reuters) - Die Bewegung des inhaftierten russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat in diesem Jahr bereits umgerechnet rund 300.000 US-Dollar an Spendengeldern in der Krypto-Währung Bitcoin erhalten.

Die Offenlegung der Spenden gab Nawalnys Kampagnen-Manager Leonid Wolkow am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Wolkow erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die Gesamtspenden im Januar im Vergleich zum Vormonat verdoppelt haben. Die Anti-Kreml-Bewegung akzeptiert bereits seit 2016 Spenden in Form der Krypto-Währung - auch, um dem russischen Geheimdienst das Stören ihrer Finanzierungsquellen zu erschweren. Die höchsten Spenden hat die Bewegung laut einer Analyse der Webseite "blockchain.com" kurz nach Nawalnys Rückkehr nach Russland und den darauf folgenden Protesten am 23. Januar erhalten. Seit 2016 akzeptierten die Kreml-Kritiker am aktuellen Wert gemessen bereits Bitcoins in Höhe von umgerechnet 31 Millionen Dollar.