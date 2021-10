Anti Plastik Index – Recycler stabilisieren!

Gestern gingen Pressebeiträge mit Studienergebnissen zum Plastikmüll in den Ozeanen durch die Presse. Einem griechischen Forscherteam rund um Kostas Tsiaras vom Griechischen Zentrum für Meeresforschung (HCMR) zufolge treiben rund 3.760 Tonnen Plastikmüll auf der Oberfläche des Mittelmeers. 2.800 Tonnen dürften ihrer Schätzung zufolge auf dem Meeresboden liegen. Weltweit schwimmen dem Spiegelbeitrag zufolge 250.000 Tonnen Plastik auf den Ozeanen. Neuen Zahlen des World Economic Forum zufolge wurden bisher rund acht Milliarden Tonnen Plastik produziert. Nur rund zehn Prozent davon wurden bisher recycelt. Das Forum schätzt, dass Absichtserklärungen seitens der Politik und Unternehmen dazu führen könnten, dass der Plastikmüll, der in den Meeren landet, bis 2040 nur um sieben Prozent reduziert werden dürfte. Zu wenig, um das Plastikmüllproblem zu lösen. Mit dem HVB Open End Index Zertifikat auf den ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) können Anleger in Unternehmen investieren, die zur Reduzierung des Plastikverbrauchs beitragen können. In den vergangenen Wochen konnte sich der Index dem allgemeinen Konsolidierungskurs nicht entziehen. Zuletzt konnte sich der Index allerdings im Bereich von 980 Punkten zunächst stabilisieren.

Es geht also darum, Ersatzstoffe zu entwickeln oder vernünftige Wege zu finden, Plastikprodukte wiederzuverwenden und zu recyceln. Die Formel lautet also: Reduce / Reuse / Recycle (die 3 „R“s). Auf entsprechende Aktivitäten haben sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen spezialisiert. Mit einem HVB Open End Index Zertifikat können Anleger kompakt in diesen Themenbereich investieren. Basiswert des Zertifikats ist der ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR). Er enthält bis zu 25 Unternehmen, die auf verschiedene Weise ihren Beitrag zur Reduzierung des Plastikmülls leisten.

Zu den zuletzt stärksten Titeln im Index zählen der Spezialist für Bodenbeläge Interface sowie Recyclingkonzerne wie Biffa, Casella Waste System und Veolia Environnement. Brambles, ein Anbieter von Mietpaletten und -containern sowie der Glashersteller O-I Glass mussten in den vergangenen Wochen hingegen deutlich Federn lassen.

ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR)

Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktien von bis zu 25 Unternehmen ab, die vorwiegend Technologien zur Reduzierung, Wiederverwendung oder dem Recycling von kunststoffbasierten Produkten entwickeln, anwenden und/oder vermarkten. Zudem müssen alle im Index vertretenen Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (ESG-Kriterien). Steigt der Wert des Index, legt der Kurs des Zertifikats zu. Gleichwohl gilt, dass Aktien auch fallen können. Ein Kursrückgang eines oder mehrerer im Index enthaltenen Titel, führt zu einem Rückgang des Zertifikatekurses.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert ESG Global Anti Plastic Index (Net Return) (EUR) ISIN/WKN DE000HVB5PL7/HVB5PL Teilhabefaktor 100 % Emissionstag 09.06.2021 Rückzahlungstermin Open End* Indexgebühr p.a. 1,50 % Währung Euro Verkaufskurs EUR 99,22 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 05.09.2021 >> Weitere Informationen zum Produkt unter: onemarkets.de/HVB5PL

>> Weitere Informationen zum Index unter: onemarkets.de/anti-plastic

