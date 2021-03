Anti-Warren-Buffett setzt 50 Mio. US-Dollar auf die Roku-Aktie

Kennst du schon die Anti-Warren-Buffett? Die US-amerikanische Investorin Cathie Wood ist kurzerhand so bezeichnet worden. Ihr Ansatz ist grundsätzlich eher tech- und wachstumsorientiert. Allerdings trotzdem mit Blick auf die unternehmensorientierte Perspektive. Der Name gefällt mir persönlich daher bloß bedingt.

Es gibt trotzdem jetzt eine interessante Wendung im Kontext der Roku-Aktie: Die Anti-Warren-Buffett hat nämlich für Pi mal Daumen 50 Mio. US-Dollar zugekauft. Lass uns im Folgenden einmal schauen, was Foolishe Investoren dazu jetzt wissen sollten.

Anti-Warren-Buffett kauft Roku-Aktien

Wie wir mit Blick in die teilweise tagesaktuellen Disclosures (natürlich mit etwas Verzug) erkennen können, hat die US-amerikanische Investorin, die als Anti-Warren-Buffett bezeichnet wird, bereits am Ende der letzten Woche zugekauft. Vielleicht noch ein, zwei Hinweise: Wood investiert mithilfe ihres ARK Innovation ETF. Einem Vehikel, das bewusst auf Chancen und Innovationen setzt.

Mit diesem Konstrukt hat diese Anti-Warren-Buffett jedenfalls 150.000 Roku-Aktien per Ende der letzten Woche gekauft. Bei einem Kurs von zwischenzeitlich lediglich 324 US-Dollar läge diese Investition entsprechend bei 48,6 Mio. US-Dollar. Da Wood es vermutlich nicht gelungen ist, den günstigsten Kurs einzusacken, gehe ich davon aus, dass das Volumen bei 50 Mio. US-Dollar liegt. Oder eben knapp darüber.

Aber was sind die Beweggründe für diese Investition in die Roku-Aktie? Der Discount könnte natürlich ein Grund sein, immerhin haben die Anteilsscheine in der Spitze um rund ein Drittel nachgegeben. Es dürfte jedoch auch eine unternehmensorientierte Investitionsthese geben.

Eine spannende, wachstumsstarke Aktie

Die Anti-Warren-Buffett Cathie Wood scheint womöglich unternehmensorientiert an das langfristige Potenzial der Roku-Aktie zu glauben. Und würdigt möglicherweise die aktuelle Ausgangslage, die sich weiterhin aufgehellt hat.

Roku konnte Nielsen für eine strategische Partnerschaft gewinnen und verstärkt sich über einen Zukauf in der digitalen Werbesparte. Beide Neuigkeiten dürften für die Monetarisierung überaus wichtig sein und betonen zudem die Qualität des Netzwerks, das das Management von Roku inzwischen aufgebaut hat.

Die Wachstumsperspektive im Streaming-Markt ist relativ robust, zumal sich die gleichnamige Plattform zumindest in den USA konsequent stärker positioniert. Akzente, auf die Cathie Wood augenscheinlich mit ihrem Investmentvehikel, dem ARK Innovation ETF, setzen möchte.

Den Discount nutzen …?

Ob auch du als Foolisher Investor daher den aktuellen Discount nutzen solltest, ist daher womöglich eine spannende Frage. Eines können wir jetzt jedenfalls festhalten: Die als Anti-Warren-Buffett bekannte Investorin Cathie Wood hat die günstige Ausgangslage jedenfalls genutzt, was durchaus spannend ist.

Grundsätzlich gilt: Die unternehmensorientierte Investitionsthese im Wachstumsmarkt des Streamings könnte weiterhin intakt und trendstark sein. Ob auch du jedoch auf diese Anteilsscheine setzen möchtest, bleibt natürlich deine finale Entscheidung.

The post Anti-Warren-Buffett setzt 50 Mio. US-Dollar auf die Roku-Aktie appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool