Antizyklischer Volltreffer im Rohstoffbereich

Südzucker AG - WKN: 729700 - ISIN: DE0007297004 - Kurs: 13,180 € (XETRA)

Das Anfang des Monats hier an dieser Stelle ("SÜDZUCKER - Diese Aktie ist etwas für Antizykliker") vorgestellte bullische Szenario ist hervorragend aufgegangen: Nach dem Auflösen der Flaggenformation sollte die Aktie bis an den EMA200 steigen - dieser wurde gestern erreicht.

Ziel erreicht - dreht die Aktie nun wieder gen Süden?

Das Bewegungspotenzial, welches sich in der Konsolidierungsformation vom Januar angestaut hatte, hat sich erwartungsgemäß gen Norden hin entladen. Mit dem EMA200 im Tageschart wurde das Erholungsziel punktgenau erreicht.

Damit wurde das Ziel der technischen Zwischenkorrektur erreicht. Solange der EMA200 im Tageschart bei aktuell 13,47 EUR nun nicht wieder unterboten wird, dominieren nun vorerst wieder die Abwärtsrisiken.

Hier ist in den kommenden Tagen und Wochen ein erneuter Rücksetzer in den Bereich 11,80 bis 12,30 EUR zu präferieren aus charttechnischer Sicht, erst ein Anstieg über 13,50 EUR bringt die Bullen wieder entscheidend in Vorteil bei Südzucker.

Südzucker Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)