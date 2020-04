Anträge auf Sozialleistungen schnellen in Großbritannien nach oben

London (Reuters) - Großbritannien sieht angesichts der Corona-Krise einen sprunghaften Anstieg der neuen Anträge auf Sozialleistungen.

Diese lagen in den vergangenen vier Wochen bei etwa dem Siebenfachen des normalen Niveaus, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in London mitteilte. "Jetzt sind es etwa 1,4 Millionen", sagte Arbeitsministerin Therese Coffey. "Wir sind in der Lage, diese Anträge zu bearbeiten und zu erledigen."

Großbritannien steuert wegen der Corona-Epidemie auf den stärksten wirtschaftlichen Einbruch seit einem Jahrhundert zu. Die Regierung hat deshalb die Sozialleistungen für Arbeitslose erhöht. Die offiziellen Arbeitsmarktdaten für März werden kommende Woche veröffentlicht.