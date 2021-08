Antwort auf Sanktionen: Russische Einreisesperren gegen Briten

MOSKAU (dpa-AFX) - Als Antwort auf britische Sanktionen hat Russland Einreisesperren für mehrere britische Staatsbürger angekündigt. Moskau habe beschlossen, "persönliche Sanktionen gegen eine angemessene Anzahl britischer Vertreter zu verhängen, die eng in antirussische Aktivitäten verwickelt sind", heißt es in einer Mitteilung des russischen Außenministeriums vom Montagabend. Dies sei eine Reaktion auf die unter "ausgedachten und absurden Vorwänden" verhängten Strafmaßnahmen durch Großbritannien im Dezember 2020 und im April 2021.

Die britische Regierung hatte im April erstmals gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen wegen des Vorwurfs der Korruption beschlossen. Es wurde das Kapital von 22 Menschen eingefroren, denen Korruption in Russland, Südafrika, dem Südsudan und mehreren lateinamerikanischen Ländern vorgeworfen wird. Gegen die Betroffenen wurde auch ein Einreiseverbot verhängt.

Sanktioniert wurden demnach unter anderen 14 Personen, die mit einem 230 Millionen Dollar schweren Steuerbetrug in Russland in Verbindung stehen sollen. Der Fall war von dem Wirtschaftsprüfer Sergej Magnitski aufgedeckt worden, der 2009 in einem Moskauer Gefängnis unter nicht restlos geklärten Umständen zu Tode kam./haw/DP/men