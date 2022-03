Antworten von Chinas Außenminister zu Ukraine-Krieg erwartet

PEKING (dpa-AFX) - Bei einer seltenen Pressekonferenz von Chinas Außenministers Wang Yi aus Anlass der Tagung des Volkskongresses in Peking werden an diesem Montag nähere Antworten zur chinesischen Position gegenüber Russland und dem Krieg in der Ukraine erwartet. Bisher hat die chinesische Führung die Invasion nicht verurteilt und gibt Russlands Präsidenten Wladimir Putin Rückendeckung, indem es den USA die Schuld zuschiebt und die Nato-Osterweiterung kritisiert.

Die USA drängen China hingegen, sich gegen Russland zu positionieren, wie aus einem Telefonat zwischen US-Außenminister Antony Blinken mit Wang Yi am Wochenende hervorging. Auch hatte die Ukraine Hoffnungen geäußert, dass China seinen Einfluss auf Russland nutzt und in dem Konflikt vermittelt. Aber davon ist bisher nichts zu erkennen. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte sich in einem Interview für eine Vermittlung Chinas ausgesprochen, auch wenn es nach seinen Angaben bisher keine konkreten Gespräche darüber gibt./lw/DP/nas