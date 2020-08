Anwältin - Putin-Kritiker Nawalny mit Vergiftungssymptomen im Krankenhaus

Moskau (Reuters) - Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Anwältin mit mutmaßlichen Vergiftungssymptomen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 44-Jährige sei bewusstlos und werde auf der Intensivstation behandelt, sagte seine Anwältin Kira Jarmisch am Donnerstag. Die ersten Beschwerden seien aufgetreten, als er auf dem Rückflug von der sibirischen Stadt Tomsk nach Moskau gewesen sei, erklärte sie zudem auf Twitter. Das Flugzeug sei dann in Omsk notgelandet und Nawalny ins Krankenhaus gebracht worden. "Wir vermuten, dass etwas in seinen Tee gemischt wurde." Die Anwältin verglich die Situation mit einem Vorfall 2019, als ein Arzt Allergiesymptome bei Nawalny auf mögliche Vergiftung zurückführte. Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin.