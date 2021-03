Anwalt - Suu Kyi trotz Haft in Myanmar offenbar bei guter Gesundheit

(Reuters) - Die abgesetzte De-facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, scheint ihrem Anwalt zufolge bei guter Gesundheit zu sein.

Er habe mit ihr am Mittwoch per Video-Schalte gesprochen, sagte Min Min Soe der Nachrichtenagentur Reuters. "Amay sieht gesund aus", erklärte er unter Verwendung eines Kosenamens, der "Mutter" bedeutet. Die inhaftierte 75-Jährige habe wegen anwesender Polizisten kein umfangreiches Gespräch führen wollen. Sie hätten nur die Vorwürfe gegen sie besprochen, die seit dem Militärputsch erhoben worden seien. Die Friedensnobelpreisträgerin sitzt seitdem in Haft. Ihr wird unter anderem Bestechung vorgeworfen sowie die illegale Einfuhr von tragbaren Radios. Ihre Anwälte weisen die Vorwürfe zurück.

Bei Massenprotesten gegen die Machtergreifung des Militärs am 01. Februar sind der Hilfsorganisation für politische Gefangene AAPP zufolge mindestens 521 Zivilisten getötet worden. Allein am Samstag waren es 114. Eine Kampagne des zivilen Ungehorsams lähmt Teile der Wirtschaft. Der Putsch und das harte Vorgehen des Militärs werden international verurteilt. Die USA riefen am Dienstag alle nicht zwingend benötigten Regierungsmitarbeiter und ihre Familien auf, das Land zu verlassen. Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte die Wahl im November gewonnen. Das Militär erkennt den Sieg jedoch nicht an und spricht von Wahlbetrug. Es hat Neuwahlen versprochen, jedoch keinen Termin dafür genannt.

Auch die Gewalt zwischen Sicherheitskräften und ethnischen Minderheiten nimmt zu. Im Norden des Landes griff am Mittwoch die Unabhängigkeitsarmee der Kachin (KIA) einem Medienbericht zufolge eine Polizeiwache an. Die älteste Gruppe von Aufständischen im Land, die Nationale Union der Karen (KNU), hatte am Dienstag vor einer größeren Regierungsoffensive im Osten des Landes gewarnt. Am Wochenende hatte das Militär Stellungen der KNU bombardiert. Wegen der Kämpfe und des Putsches sind Tausende Menschen aus Myanmar nach Thailand und Indien geflohen. Die ethnischen Gruppen kämpfen seit Jahrzehnten um eine größere Autonomie.