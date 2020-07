Aon zahlt Dividende aus

Der britische Versicherungsmakler Aon plc (ISIN: IE00BLP1HW54, NYSE: AON) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 44 US-Cents je Aktie ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 14. August 2020 (Record date: 3. August 2020). Auf das Jahr gerechnet werden 1,76 US-Dollar Dividende ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 197,56 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,89 Prozent (Stand: 10. Juli 2020). Im April 2019 erhöhte das Unternehmen die Ausschüttung um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Das Unternehmen mit Firmensitz in London beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter in mehr als 120 Ländern. Aon ist ein weltweiter Dienstleister als technischer Versicherungsmakler, Berater für Risikomanagement und Rückversicherungsmakler. Seinen Bekanntheitsgrad erhöhte der Konzern durch seine Werbepartnerschaft mit Manchester United. Im ersten Quartal (31. März 2020) des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 3,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,14 Mrd. US-Dollar), wie am 1. Mai berichtet wurde.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street mit 5,15 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 45,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de