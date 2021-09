APA ots news: 150 Mio. Euro für Startups: UNIQA Ventures verdoppelt Wachstumskapital für mutige Zukunftsinvestments - BILD

Die Venture Capital Gesellschaft der UNIQA Group ist mit über 30 Beteiligungen, 5 Exits und einem Unicorn einer der aktivsten Corporate Venture Capital Fonds in Europa

Wien (APA-ots) - Verdoppelung des Investitionsvolumens von EUR 75 Mio. auf 150 Mio. erlaubt es UNIQA Ventures, europäische Startups in der Series A Phase und darüber hinaus tatkräftig mit Wachstumskapital zu unterstützen

Startups in der CEE-Region, die ein skalierbares Geschäftsmodell sowie großes Exit-Potenzial aufweisen und deren Kapitalbedarf über EUR 500.000 beträgt, befinden sich am Radar des mittlerweile 7-köpfigen UNIQA Ventures-Teams. Der Investment-Fokus liegt hierbei klar auf den mitunter auch für UNIQA relevanten Branchen FinTech, InsurTech und Digital Health. Das durchschnittliche Investitionsvolumen bewegt sich dabei üblicherweise im Bereich von EUR 0,5 Mio. bis 5 Mio. und wird vor allem zukunftsträchtigen Unternehmen in der frühen Wachstumsphase (Series A/B) mit einem bewiesenen Produkt-Markt-Fit und bereits vorhandenen, relevanten Umsätzen zur Verfügung gestellt.

Einer der aktivsten Corporate Venture Capital-Pioniere in Europa

Die ursprüngliche Absicht der UNIQA Insurance Group, EUR 50 Mio. in digitale Geschäftsmodelle zu investieren, konnte sich seit 2015 zu einem überaus ertragreichen Geschäftszweig entwickeln. UNIQA Ventures verfolgt seit 2016 als eigenständiges Investment-Vehikel das primäre Ziel, finanziell attraktive direkte Investments zu tätigen, sowie finanzielle Rendite durch Co-Investments zu erwirtschaften. Die mittlerweile mehr als 30 Investments in ganz Europa, darunter ein Unicorn, 5 Exits und eine solide jährliche Rendite von mehr als 20%, unterstreichen den bisherigen Erfolg. Die bis dato erfolgreichsten Investments sind: Twisto, Bitpanda und Wayflyer im Bereich FinTech, Luko, Omnius und INSLY (InsurTech) sowie Telemedico, Second Nature und Bestdoctor (HealthTech).

"Wir haben uns vor fünf Jahren dazu entschieden in die Gamechanger von morgen zu investieren. Ich bin sehr stolz, dass sich der Konzern heute als einer der aktivsten Startup-Investoren des Landes (Nr. 3 in 2020) bezeichnen kann und in den letzten fünf Jahren im Schnitt eine Rendite von über 20 Prozent pro Jahr erzielen konnte", so Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

Nun soll die Verdoppelung des bereitgestellten Kapitals von derzeit EUR 75 Mio. auf 150 Mio. vorrangig darauf abzielen, weiterhin herausragende Startup-Gründer in Europa mit Wachstumskapital tatkräftig zu unterstützen. Jeweils rund die Hälfte davon soll in Westeuropa und Zentral- und Osteuropa investiert werden. Mit dem Investitionsvolumen von EUR 150 Mio. ist UNIQA Ventures nicht nur einer der größten VC Fonds in Österreich, sondern möchte auch hierzulande einen Beitrag dazu leisten, die in Österreich immer noch vorhandene Finanzierungslücke für Startups in der Wachstumsphase weiter zu schließen.

Starker Finanzinvestor für innovative Startups

Die Kerntätigkeit von UNIQA Ventures als Risikokapitalgeber besteht in erster Linie darin, als starker finanzieller Partner innovative Startups bei der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen. Hierbei tritt UNIQA Ventures als reiner Finanzinvestor auf, mit der klaren Absicht, finanzielle Rendite zu erzielen. Darüber hinaus stellt das Team von UNIQA Ventures seinen Portfolio-Companies weitreichende Expertise aus den Branchen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen zur Verfügung sowie Zugang zu einem umfassenden Netzwerk in den Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Die finanziellen Mittel aus dem aufgestockten Investitionskapital sollen mitunter dazu dienen, Investitionen in "mutige Zukunftsinvestments in den Bereichen FinTech, InsurTech und Digital Health verstärkt zu fördern und somit Innovationen in Startups aus besagten Branchen gezielt voranzutreiben. Neben der finanziellen Rendite liegt der Fokus klar auf herausragenden Gründerteams, die die Vision verfolgen, ihre Branche zu transformieren.

"Startups spielen bei der Transformation und Digitalisierung traditioneller Branchen eine wichtige Rolle. Die von ihnen entwickelten Technologien gelten oftmals als Katalysator für die Digitalisierung gesamter Branchen und somit der weiteren erfolgreichen Geschäftsentwicklung von Unternehmen. Das bereitgestellte Kapital wird nun von 75 auf 150 Mio. aufgestockt und dient vor allem dazu, mit der Geschwindigkeit dieser Entwicklung mithalten zu können", so Andreas Nemeth, CEO UNIQA Ventures.

Über UNIQA Ventures

UNIQA Ventures ist der 2016 gegründete Venture Capital Fonds der UNIQA Insurance Group AG mit Sitz in Wien, Österreich. Wir investieren in innovative Geschäftsmodelle und herausragende Gründerteams mit der klaren Vision, ihre Branche zu transformieren. Unser Investmentfokus liegt auf Startups in ganz Europa mit bewiesenen Produkt-Markt-Fit und solider Traction in der Late Seed bzw. Early Growth Stage in Sektoren wie FinTech, InsurTech und HealthTech. Unser Portfolio, das mehr als 30 Tech-Startups, darunter ein Unicorn, umfasst, konnte seit 2016 fünf Exits vorweisen sowie bis dato eine solide zweistellige Rendite erzielen. Unterstützt von einem starken Finanzinvestor sind wir ein kleines, aber engagiertes Unternehmerteam mit einem klaren Fokus auf finanzielle Rendite und der Mission, intelligentes Wachstumskapital bereitzustellen. Unseren Investments bieten wir den zusätzlichen Vorteil von fundiertem Branchen-Know-how in den Bereichen Finanzdienstleistung, Versicherung und Gesundheitswesen sowie ein starkes Netzwerk in unseren Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Die 5 Exits des UNIQA Ventures-Portfolios sind Inzmo (2017), Koalaboox (2020), FragNebenan (2020) sowie Playbrush und Twisto in 2021.

Das aktuelle Portfolio von UNIQA Ventures umfasst Beteiligungen an folgenden Startups:

Afilio, Anansi, BestDoctor, Bitpanda, Bnext, Bsurance, Coya, Doctorly, Estateguru, Eversports, Fairmoney, Finabro, Fincompare, FragNebenan (Exit), Kevin, Impress, INSLY, Invesdor, Inzmo (Exit), 360Kompany, Koalaboox (Exit), Lemonway, Moove, Luko, Omnius, Playbrush (Exit) , Ready2Order, Second Nature, Simple, Telemedico, Tide, Toq.io., Twisto (Exit) und Wayflyer.

Weitere Infos unter: [https://www.uniqaventures.com/] (https://www.uniqaventures.com/)

