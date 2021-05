APA ots news: ADOMO kauft IMMO-CONTRACT - BILD

Die SORAVIA-Tochter ADOMO ist neue Eigentümerin der IMMO-CONTRACT Maklergesellschaft mbH Gruppe.

Wien (APA-ots) - Die ADOMO Beteiligungs GmbH, die mit der IVV Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH bereits eines der erfolgreichsten Maklerunternehmen (Fokus: Projektentwickler) unter ihrem Dach betreibt, verbreitert mit der IMMO-CONTRACT ihr Portfolio spürbar. Neben dem Property-Management, der Gebäude- und Sicherheitstechnik, sowie dem Infrastrukturellen Facility Management bildet die Immobilienberatung, -vermarktung und -bewertung eine weitere wichtige Säule im ADOMO Portfolio.

Von der soeben beschlossenen, zukünftigen Zusammenarbeit sollen vor allem die Volksbank-Kundinnen und -Kunden, die damit schnellen und direkten Zugang zu einem noch größeren Angebot und zusätzlicher Expertise erhalten, profitieren. Der langjährige, sehr erfolgreiche Geschäftsführer und CEO der IVV, Sascha Haimovici, der maßgeblich an der Akquisition und Umsetzung beteiligt war, wird künftig auch die Geschäftsführung in der IMMO-CONTRACT Gruppe übernehmen und gemeinsam mit dem Team in eine erfolgreiche Zukunft marschieren.

Auch im zweiten Jahr der Pandemie bleibt die ADOMO damit ihrem Wachstumskurs treu. Während 2020 vorrangig M&As im Bereich des Gebäudemanagements und der Gebäudetechnik vorangetrieben wurden, gelang nun 2021 mit dem Kauf der IMMO-CONTRACT ein wegweisender Deal mit dem Volksbanken-Verbund. "Gerade unsere Investoren-, Immobilien- und Bauträgerprodukte, wie Bauherrenmodelle der SORAVIA Gruppe, können künftig verstärkt auch Kundinnen und Kunden der Volksbanken angeboten werden. Immobilien gewinnen aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik an Relevanz bei privaten Investitionen", bestätigt ADOMO CEO Matthias Wechner die unternehmerische Bedeutung des Deals.

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann von der VOLKSBANK WIEN AG sieht diesen Schritt als konsequente Fortsetzung der Strategie des Volksbanken-Verbundes: "Wir konzentrieren uns auf die Kundenberatung, bei der unsere Kundennähe und das langjährige Vertrauen die Erfolgsbasis sind. Im Produktbereich setzen wir vielfach auf bewährte Partner wie Union Investment, Teambank und ERGO. Auf dieselbe Weise ergibt sich die Chance, gemeinsam mit ADOMO die Produktpalette im Immobilienbereich für unsere Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln."

Über ADOMO: Die ADOMO Beteiligungs GmbH ist ein Tochterunternehmen von SORAVIA und bündelt als eigenständiges Unternehmen folgende Gesellschaften: IVV Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH, IMA Immobilien Management GmbH, ICM Immobilien Comfort Management GmbH & Co KG, idm Versicherungs- und Schadensmanagement GmbH, ASSA Objektservice GmbH, SEM Energie- und Gebäudemanagement GmbH, HERWA Multiclean GmbH, FANTOM Gebäudereinigung GmbH, SIPEKO Sicherheitstechnik GmbH, Universal Gebäudereinigung GmbH, DUO Gruppe, BLUE-Solution GmbH, COOL-Tec GmbH, HKLS GmbH, LEHNER-Sicherheitstechnik GmbH, Malerei Stützinger GmbH, RAS Concierge Service & Empfangsdienste GmbH und die neu angekaufte Kickinger Schädlingsbekämpfung GmbH.

Im Jahr 2021 peilt die ADOMO einen Gruppen-Umsatz von rund EUR 110 Mio., beschäftigt aktuell über 2.100 Mitarbeiter und verwaltet ein Immobilienvermögen von rund EUR 3 Mrd.

Über SORAVIA: SORAVIA ist ein wachstumsorientiertes und eigentümergeführtes Familienunternehmen. Seit über 140 Jahren steht der Name Soravia für Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Dabei konzentriert sich SORAVIA auf die Geschäftsfelder Stadtentwicklung, freifinanzierter Wohnbau, Gewerbeprojekte, geförderter Wohnbau, Hotel-Developments und die Revitalisierung denkmalgeschützter Immobilien.

Das Kerngeschäft der Immobilien-Projektentwicklung ergänzt SORAVIA um Service-Unternehmen in den Bereichen Facility-, Property- und Asset-Management. Zusätzlich hält SORAVIA Unternehmensbeteiligungen am international renommierten Auktionshaus Dorotheum und der stark expandierenden Hotelgruppe Ruby Hotels.

SORAVIA zählt mit mehr als 600 realisierten Projekten und einem Projektvolumen von über 6,3 Mrd. Euro zu den führenden Immobilien-Projektentwicklern in Österreich und Deutschland. Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 3.330 Mitarbeiter. [www.soravia.at ] (http://www.soravia.at/)

Über den Volksbanken-Verbund: Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,4 Mrd. Euro und betreut mit 3.268 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 249 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2020). Weitere Informationen auf www.volksbank.at. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

