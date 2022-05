APA ots news: Chance für österreichische Investoren zur Beteiligung an der 6 % Unternehmensanleihe 2022 bis 2027 der Kollitsch Management GmbH

Klagenfurt am Wörthersee (APA-ots) - Investition mit Mehrwert: Mit der Kollitsch Unternehmensanleihe nachhaltig profitieren.

Die 6 % Unternehmensanleihe 2022 bis 2027 der Kollitsch Management GmbH (ISIN: AT0000A2XGA5) gibt Anlegern zwischen 4. Mai 2022 und 25. Mai 2022 die Möglichkeit, in eines der führenden Kärntner Unternehmen in der Architektur-, Bau-, und Immobilienbranche zu investieren. Bei den im Rahmen der Anleihe auszugebenden Teilschuldverschreibungen handelt es sich um unbesicherte, unbedingte und nicht nachrangige, festverzinsliche Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 50.000 (Stückelung), die in Form von Inhaberschuldverschreibungen ausgegeben werden. Das Mindestinvestitionsvolumen je Anleger beträgt EUR 100.000, dementsprechend unterliegen die Teilschuldverschreibungen nicht der Prospektpflicht. Emittentin der Anleihe ist die Kollitsch Management GmbH, welche die Obergesellschaft der der operativ tätigen Kollitsch Unternehmensgruppe ist.

Die Kollitsch Unternehmensgruppe mit ihrem Hauptsitz in Klagenfurt und Niederlassungen in Graz und Wien, wird bereits in dritter Generation von Baumeister Dipl.-Ing. Günther Kollitsch und seiner Frau Mag. Sigrun Kollitsch geleitet und setzt als Bauträger, Architekturbüro, Projektentwickler sowie als Bau- und Totalunternehmer höchste Qualitätsstandards. Seit dem Jahr 2006 konnten bereits 36 Wohnbauprojekte fertiggestellt und dabei 1.962 Wohneinheiten realisiert und übergeben werden. Aktuell befinden sich rund weitere 689 Wohnungen in 18 Wohnbauprojekten in Entwicklung sowie 547 Wohneinheiten in 10 Wohnbauprojekten in Bau und im Verkauf - dazu zählen unter anderem Projekte in Klagenfurt am Wörthersee ("Handkuss", "Unsereins", "Immergrün" etc.), Graz (z.B. "Beletage") oder Wien (z.B. "Überflieger").

Beteiligen können sich Anleger ab einem Mindestinvestitionsvolumen in Höhe von 100.000 Euro. Ein ausführliches Platzierungsmemorandum und weitere Informationen, sind ausschließlich bei der Emittentin erhältlich, welche auch die Zeichnungsaufträge entgegennimmt. Das Platzierungsmemorandum und weitere Informationen können unter der nachstehenden Adresse angefordert werden.

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Investoren mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und sind daher nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen außerhalb Österreichs und insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Irland oder im Vereinigten Königreich von Großbritannien oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um Informationen der Emittentin in Österreich im Sinne von Art. 22 Abs 5 lit a der Verordnung (EU) 2017/1129. Informationen, die von der Emittentin im Rahmen eines nicht prospektpflichtigen Angebots offengelegt und mündlich oder schriftlich an einen oder mehrere ausgewählte Anleger gerichtet werden, müssen allen Anlegern bzw. Anlegergruppen, an die sich das Angebot richtet, mitgeteilt werden.

Diese Mitteilung ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die 6 % Unternehmensanleihe 2022 bis 2027 der Kollitsch Management GmbH unterliegt gemäß Art 1 Abs 4 lit d Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Das bei der Emittentin unter der unten genannten Adresse erhältliche Platzierungsmemorandum enthält die finalen Anleihe- und Platzierungsbedingungen, auf deren ausschließlicher Grundlage die Finanzinstrumente begeben werden sowie den Abschnitt "RISIKOFAKTOREN", in welchem wesentliche Risiken genannt sind, mit denen sich Anleger vor ihrer Investitionsentscheidung jedenfalls vertraut machen sollen.

Rückfragehinweis: Mag. Ingrid-Marie Eder Tel.: 0664 78391522 E-Mail: anleihe@kollitsch.eu Web: anleihe.kollitsch.eu

Kollitsch Management GmbH Deutenhofenstraße 3 A-9020 Klagenfurt am Wörthersee www.kollitsch.eu

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/36325/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0097 2022-05-03/11:00