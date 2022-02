APA ots news: D.A.S. Rechtsschutz spendet 2.620 Euro an das HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam

Die österreichische Rechtsschutzversicherung D.A.S. verdoppelte die Spende ihrer Mitarbeiter*innen und übergab die Summe dem HABIT Tageszentrum ZAB - Zentrum für Arbeit und Begegnung.

Wien (APA-ots) - Bereits zum dritten Mal spendet die D.A.S. Rechtsschutz AG im Zuge ihrer Weihnachtssammelaktion an das HABIT ZAB - Zentrum für Arbeit und Begegnung. Mitarbeiter*innen konnten diesmal ihre Unterstützung aufgrund der Homeoffice-Situation per Zahlscheinen einsenden. Insgesamt kamen durch die Spendenaktion und die Verdopplung durch das Unternehmen eine Summe von 2.620 Euro zusammen. Am Dienstag überreichte Christoph Pongratz, Leiter der Abteilung Marketing & Kommunikation der D.A.S. Rechtsschutz AG, den Betrag in Form eines Spendenschecks an Mitarbeiter*innen und Kund*innen von HABIT im ZAB - Zentrum für Arbeit und Begegnung.

Seit ihrer Gründung 1956 setzt die D.A.S. Rechtsschutz AG sich intensiv für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit ein. "Die Unterstützung sozialer bzw. karitativer Projekte und Einrichtungen ist uns eine quasi selbstverständliche Herzensangelegenheit und integrierter Teil unserer Unternehmensmission. Mit der tollen Arbeit von HABIT verbindet die D.A.S. bereits eine lange Kooperation", erklärt Christoph Pongratz bei der Übergabe des Spendenschecks. "Es ist auch immer wieder ein besonderer Tag, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich mit den von HABIT betreuten Personen zu bestimmten Anlässen, wie einem Grillfest, zusammenkommen."

Ganz besonders erfreut zeigt sich Andreas Kauba, einer der Geschäftsführer von HABIT: "Wir sind überwältigt von der erneuten Unterstützung der D.A.S. Rechtsschutz AG und bedanken uns ganz herzlich bei den Mitarbeiter*innen für ihre außerordentliche Großzügigkeit. Mit dieser Spende setzten sie ein deutliches Zeichen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf ein selbstbestimmtes Leben und auf aktive gesellschaftliche Teilhabe." Die Spende kommt mit dem HABIT ZAB - Zentrum für Arbeit und Begegnung einer elementaren Einrichtung zur Förderung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zugute. "Mit dieser großherzigen Spende können wir viele kleine Extras anschaffen, mit denen wir zusätzliche Freude und Begeisterung in die Gesichter unserer Kund*innen zaubern können", so Daniela Krammer, Betriebsstellenleiterin der Tagesstruktur in der Shuttleworthstraße. HABIT eröffnete das ZAB 2018, um Menschen mit komplexen Behinderungen sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeiten zu bieten. Durch die Teilhabe an verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt entwickeln Kund*innen persönlichen Stärken und Interessen weiter und festigen ihre Selbstbestimmung und Selbständigkeit. Im ZAB werden bis zu 39 Kund*innen in 6 Gruppen ganzheitlich begleitet.

HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam

Das HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam steht für qualitativ hochwertige Betreuung von Menschen mit komplexen Behinderungen. Die Mitarbeiter*innen von HABIT begleiten in 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und der Mobilen Begleitung insgesamt rund 430 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in einem integrierten Lebensumfeld. [https://www.hb.at/habit/] (https://www.hb.at/habit/)

Über die D.A.S. Rechtsschutz AG

Seit 1956 ist die D.A.S. Rechtsschutz AG mit Spezialisierung auf Rechtsschutzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen in Österreich tätig. Als unabhängiger Rechtsdienstleister bietet sie umfassenden Versicherungsschutz, fachliche Betreuung durch hochqualifizierte juristische Mitarbeiter und RechtsService-Leistungen wie die D.A.S. Direkthilfe® und D.A.S. Rechtsberatung an. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Wien. Die rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Kunden in ganz Österreich zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hat die D.A.S. Österreich ihre starke Marktposition als Rechtsschutzspezialist gefestigt und wird bereits seit 2009 jährlich mit einem stabilen A-Rating durch Standard & Poors bewertet. Das Versicherungsunternehmen ist seit Juli 2018 Netzwerkpartner der Leitbetriebe Austria und absolvierte 2020 erfolgreich eine Re-Zertifizierung. Im selben Jahr ist die D.A.S. auch mit dem Silbernen Siegel als "Best Recruiter" ausgezeichnet worden. [https://www.das.at] (https://www.das.at/)

