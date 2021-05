APA ots news: Drei feiert Geburtstag: Unlimitierter Datenverbrauch im Drei Netz von 7. bis 9. Mai.

Drei Tage lang kostenloses Streaming und Surfen im Drei Netz. Für alle mit einer Drei SIM-Karte, unabhängig vom Endgerät. Keine Anmeldung notwendig. Mehr auf www.drei.at/b-day

Wien (APA-ots) - Drei hat Geburtstag und alle feiern mit. Denn das Unternehmen schenkt seinen Kunden drei Tage lang unlimitiertes Datenvolumen im Drei Netz. Start ist am Freitag, den 7. Mai 2021 und weiter gehts dann übers ganze Wochenende. Ganz egal, in welchem Gerät die SIM-Karte steckt: Alle Sprach- und Internettarife machen automatisch mit. Es profitieren Privat- und Businesskunden, Vertragskunden und selbstverständlich auch alle Wertkartenkunden in ganz Österreich.

Zwtl.: Ohne Wenn und Aber.

Von 7. bis inklusive 9. Mai 2021 stehen im Drei Netz österreichweit die Datenverbrauchszähler still. Eine extra Anmeldung ist nicht notwendig. Es spielt keine Rolle, ob Kunden in diesen 3 Tagen im Internet surfen oder Ihre Lieblingsfilme streamen - egal, was sie an diesen drei Tagen vorhaben: Der Datenverbrauch geht auf Drei. Mehr auf [www.drei.at/b-day] (https://www.drei.at/b-day)

Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz. Mehr auf www.drei.at

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

