APA ots news: Drei Hilft-Winteraktion mit bestem Ergebnis seit Bestehen - BILD

Wien (APA-ots) -

* Winteraktion "Alle Jahre wieder was bewegen" für den Caritas Wien-Suppenbus. * Pro 500 Schritte ihrer Community spendete Drei eine warme Mahlzeit. * Endergebnis: Rund 45.000 warme Suppen für die Gäste des Canisibus.

Wie in den vergangenen Jahren unterstützt das Telekommunikationsunternehmen Drei mit seiner sozialen Initiative "Drei Hilft" und der Winteraktion auch heuer wieder den Canisibus, den Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien. Für schon jeweils 500 Schritte seiner Social Media-Fans spendete Drei Hilft bis Ende Jänner einen Teller warme Suppe an Canisibus-Gäste. Das Motto daher: Alle Jahre wieder gemeinsam was bewegen. Die Drei Community sorgte für das beste Endergebnis seit Bestehen dieser Aktion: Rund 45.000 warme Suppen. Damit sind die Canisibus-Gäste 22 Wochen lang versorgt. Mehr auf [www.drei.at/winteraktion] (https://www.drei.at/winteraktion).

Rudolf Schrefl, CEO von Drei, freut sich sehr über diesen Erfolg: "Die Caritas feiert ja gerade 100 Jahre. Daher wollten wir mit unseren Drei Hilft-Winteraktionen von 2016 bis jetzt auf insgesamt mehr als 100.000 gespendete Suppen kommen. Unsere Fans haben mit ihrem unglaublichen Bewegungsdrang dafür gesorgt, dass wir dieses Ziel nicht nur locker erreicht haben, sondern mit rund 45.000 Suppen auch noch das bisher beste Endergebnis. Dafür ein herzliches Danke von mir, denn so viel haben wir gemeinsam für Menschen in Not noch nie bewegt."

Die warmen Suppen sind für die Gäste des Canisibus, der Suppenbus-Flotte der Caritas der Erzdiözese Wien. Sie bringt obdachlosen und armutsgefährdeten Menschen täglich eine Suppe. Für viele ist es die einzige warme Mahlzeit des Tages. Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien: "Vor 100 Jahren hat die Arbeit der Caritas mit einer Suppenküche für Menschen in Not begonnen. Seither hat sich viel getan, doch die tägliche warme Suppe ist heute genauso wichtig wie damals. Sie macht satt und gibt Hoffnung und Zuversicht. Im bereits dritten Jahr der Pandemie brauchen viele Menschen in Österreich Hilfe und müssen sich auf die Unterstützung der Caritas verlassen können. Das ist nur mit vielen Freiwilligen und verlässlichen Partnern möglich. Dank der Drei Hilft-Aktion ist 22 Wochen lang für warme Mahlzeiten gesorgt, das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die große Unterstützung. Das ist ein hoffnungsvoller Start ins Jahr 2022."

Zwtl.: Suppe, Brot und Gastfreundschaft.

Der Canisibus ist der Suppenbus der Caritas der Erzdiözese Wien. Rund 100.000 Teller warme Suppe bringen die beiden Busse der Canisibus-Flotte pro Jahr zu Menschen auf der Straße. Jeden Tag, jahrein - jahraus fahren die Busse ihre Routen und sind zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Wer hungrig ist, kann zu den Stationen kommen. Das bedeutet Sicherheit und Verlässlichkeit. So können aus jedem Teller Suppe Vertrauen und Veränderung entstehen. Mehr auf https://www.ots.at/redirect/caritas-wien1

Zwtl.: Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei.

Wer Menschen verbindet, trägt gesellschaftliche Verantwortung. Daher gibt es Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei. Gemeinsam mit ausgewählten Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF-Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderung, gegen Gewalt an Frauen und Kindern und für Bildung aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/drei-hilft und www.facebook.com/dreihilft

Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Drei Kontakt: Tom Tesch Pressesprecher Hutchison Drei Austria GmbH Tel.: +43 (0) 50 660 33700 E-Mail: tom.tesch@drei.com Web: www.drei.at/Presse

Caritas Wien Kontakt: Lisa Rieger stv. Pressesprecherin Caritas der Erzdiözese Wien Tel: 0664 829 44 11 E-Mail: lisa.rieger@caritas-wien.at Web: www.caritas-wien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0087 2022-02-01/10:19